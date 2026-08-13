SUMMER SONIC 2026のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

国内最大級の都市型音楽フェス『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』が、2026年8月14日(金)から16日(日)までの3日間にわたり、東京・大阪で開催される。25周年を迎える今回は、国内外から多数の人気アーティストが出演する。

本記事では、『SUMMER SONIC 2026』のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

SUMMER SONIC 2026の開催日は？東京・大阪の会場情報まとめ

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたって東京と大阪で開催される。

2026年はサマソニの25周年にあたり、通常の2日間から開催期間を1日拡大。東京ではZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ、大阪では万博記念公園を舞台に、国内外のアーティストによるライブが行われる。

東京会場は9:00に開場し、11:00にライブがスタート。大阪会場は10:00開場、11:00開演予定となっている。出演者やステージの進行は開催日ごとに異なるため、来場前に当日のタイムテーブルを確認しておこう。

会場 開催期間 開催場所 開場／開演 東京 2026年8月14日(金)～16日(日) ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ 9:00／11:00 大阪 2026年8月14日(金)～16日(日) 万博記念公園 10:00／11:00予定

SUMMER SONIC 2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

『SUMMER SONIC 2026(サマーソニック2026)』は、2026年8月14日(金)・15日(土)・16日(日)の3日間にわたり、WOWOWオンデマンドで独占ライブ配信される。

開催当日にリアルタイムで視聴できるのはネット配信のみで、BSなどでのテレビ生中継は予定されていない。配信対象は東京会場のMARINE、MOUNTAIN、SONIC、PACIFICの4ステージとなっている。

配信アーティストは第1弾として44組が発表されており、KASABIAN、LE SSERAFIM、BABYMONSTER、BE:FIRST、羊文学、BAND-MAIDなどがラインアップ。追加の配信アーティストや詳細なタイムテーブルについても順次公開される予定だ。

また、開催後にはWOWOWでテレビ放送が行われる予定となっているため、当日に視聴できない場合は後日の放送情報もあわせて確認しておきたい。

WOWOWオンデマンドの登録方法は？

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCでの視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。支払い方法はクレジットカードやキャリア決済に対応している。スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能だ。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。