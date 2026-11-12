野球日本代表(侍ジャパン)は11月12日(木)、「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」の初戦でチャイニーズ・タイペイ(台湾)代表と対戦する。

本記事では、侍ジャパンvs台湾の視聴方法やTVerの配信有無、無料視聴方法を紹介する。

侍ジャパンvs台湾はどこで見られる？

11月12日(木)の侍ジャパン対台湾戦は、『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信される。地上波・BS・CSでのテレビ放送はない。

■試合情報

大会：ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026

開始日時：2026年11月12日(木)19:00

対戦カード：チャイニーズ・タイペイ vs 日本

会場：東京ドーム(東京都文京区)

■中継局一覧

チャンネル 形態 中継有無 Amazonプライムビデオ

[30日間無料トライアルあり] ネット 〇

[11/12(木)18:30～] 地上波 テレビ × 衛星放送 テレビ ×

侍ジャパンvs台湾はTVerで無料配信される？

侍ジャパンvs台湾の『TVer』での無料ライブ配信は予定されていない。『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信するため、『TVer』では試合をリアルタイムで視聴できない。

見逃し配信についても『Amazonプライムビデオ』以外での実施は伝えられていない。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の無料視聴方法はある？

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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