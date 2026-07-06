2026年北中米ワールドカップ(W杯)ラウンド16のスペイン代表vsポルトガル代表が、7月7日(火)に行われる。

本記事では、スペインvsポルトガルのお得な視聴方法、TVer無料配信の有無を紹介する。

スペインvsポルトガルのTVer無料配信はある？

日本時間2026年7月7日(火)午前4:00キックオフ予定のスペインvsポルトガルは、『TVer』による無料配信は予定されていない。

試合の生中継は、ネット『DAZN』、地上波『日本テレビ』で実施。衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送予定となっている。

ラウンド：ワールドカップ2026・ラウンド16

開始日時：2026年7月7日(火)午前4:00 (日本時間)

対戦カード：スペイン代表 vs ポルトガル代表

テレビ放送：日本テレビ、NHK BSプレミアム4K(録)

ネット配信：DAZN

スペインvsポルトガルのお得な視聴方法は？

スペインvsポルトガルを中継する『DAZN』はいずれも料金が発生する。一方、地上波『日本テレビ』は視聴環境さえあれば追加料金なく無料視聴可能だ。

大会全試合を視聴したい場合、1カ月だけで解約が可能で、月額プランが最初の3カ月間・月額1,980円(税込)となるキャンペーンを7月20日(月・祝)まで実施している『DAZN』が唯一の選択肢だ。『DAZN』に加入した場合、ワールドカップ全104試合のライブ＆見逃し視聴が可能となる。

チャンネル 形態 料金(税込) DAZN ネット 月額プラン：最初の3カ月間・月額1,980円(税込)

[※7/20までに加入なら月額プランが割引] 日本テレビ 地上波 -

※DAZN割引キャンペーン終了後または4カ月目からは通常料金の月額4,200円(税込)。キャンペーン価格適用中の解約可。

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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