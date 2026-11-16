日本プロ野球選手会が主催する「エイブル トライアウト2026〜挑め、その先へ〜」が、11月17日(火)に開催される。

本記事では、プロ野球トライアウト2026のTVer無料配信の有無やその他の視聴方法を紹介する。

プロ野球トライアウト2026はTVerで無料配信される？

プロ野球トライアウト2026の『TVer』による無料ライブ配信は発表されていない。地上波テレビ放送も予定されておらず、『FOD(Amazonあり)』などでライブ配信が行われる。

プロ野球トライアウト2026の中継局一覧

11月17日(火)15:30から、『FOD(Amazonあり)』でライブ配信が予定されている。その他、衛星放送『フジテレビONE』およびネット『フジテレビONEsmart』でも生中継される。

チャンネル 形態 中継予定 FOD(Amazonあり) ネット 11/17(火)15:30- フジテレビONE 衛星放送 11/17(火)15:30- フジテレビONEsmart ネット 11/17(火)15:30- TVer ネット ×

プロ野球12球団合同トライアウト2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、プロ野球12球団合同トライアウト2026は、ネット『FODプレミアム』がライブ配信予定。Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能だ。

Amazon『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で加入でき、加入手順も簡単。なお、Amazonプライム会費は別途必要となる。

登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

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