2026年北中米ワールドカップ(W杯)準々決勝のフランス代表vsモロッコ代表が、7月10日(金)に行われる。

本記事では、フランスvsモロッコのお得な視聴方法、TVer無料配信の有無を紹介する。

フランスvsモロッコのTVer無料配信はある？

日本時間2026年7月10日(金)午前5:00キックオフ予定のフランスvsモロッコは、『TVer』による無料配信は予定されていない。また、民放各局やNHKによる地上波テレビ放送も行われない。

試合の生中継は、ネット『DAZN』が独占で実施。その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では録画放送を実施予定だ。

ラウンド：ワールドカップ2026・準々決勝

開始日時：2026年7月10日(金)午前5:00 (日本時間)

対戦カード：フランス代表 vs モロッコ代表

テレビ放送：NHK BSプレミアム4K(録)

ネット配信：DAZN

フランスvsモロッコのお得な視聴方法は？

フランスvsモロッコを独占ライブ中継する『DAZN』、録画放送する『NHK BSプレミアム4K』はいずれも料金が発生する。このため、無料で視聴する手段は存在しない。

ただし、すでに視聴環境が存在する場合、『NHK』の受信料は支払っている前提のため、追加料金は発生せず。これから視聴環境を整える場合は新たに受信契約を結ぶ必要があり、視聴環境がある限り解約は受け付けられていないため、『DAZN』よりも費用がかかる点には注意が必要だ。

これから契約を結ぶ場合、1カ月だけで解約が可能で、月額プランが最初の3カ月間・月額1,980円(税込)となるキャンペーンを7月20日(月・祝)まで実施している『DAZN』がおすすめだ。『DAZN』に加入した場合、ワールドカップ全104試合のライブ＆見逃し視聴が可能となる。

チャンネル 形態 DAZN

[ライブ＆見逃し配信] ネット NHK BSプレミアム4K

[録画放送] 衛星放送

※DAZN割引キャンペーン終了後または4カ月目からは通常料金の月額4,200円(税込)。キャンペーン価格適用中の解約可。

※NHKは視聴環境がある限り解約不可。

※沖縄県はNHK受信料が異なります。

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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