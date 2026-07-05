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Paqueta odegaard(C)Getty images
W杯ラウンド16のブラジルvsノルウェーはDAZNでライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

ブラジルvsノルウェーのTVer無料配信はある？お得な視聴方法は？｜ワールドカップ・ラウンド16

ワールドカップ
ブラジル
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ブラジル 対 ノルウェー

北中米ワールドカップ(W杯)2026ラウンド16のブラジル代表vsノルウェー代表のお得な視聴方法を紹介。TVer無料配信はある？

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)ラウンド16のブラジル代表vsノルウェー代表が、7月6日(月)に行われる。

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本記事では、ブラジルvsノルウェーのお得な視聴方法、TVer無料配信の有無を紹介する。

ブラジルvsノルウェーのTVer無料配信はある？

日本時間2026年7月6日(月)午前5:00キックオフ予定のブラジルvsノルウェーは、『TVer』による無料配信は予定されていない。また、民放各局による地上波テレビ放送も行われない。

試合の生中継は、ネット『DAZN』、地上波『NHK総合』、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』で実施予定だ。

  • ラウンド：ワールドカップ2026・ラウンド16
  • 開始日時：2026年7月6日(月)午前5:00 (日本時間)
  • 対戦カード：ブラジル代表 vs ノルウェー代表
  • テレビ放送：NHK総合、NHK BSプレミアム4K
  • ネット配信：DAZN、NHK ONE

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ブラジルvsノルウェーのお得な視聴方法は？

ブラジルvsノルウェーを中継する『NHK』と『DAZN』はいずれも料金が発生する。このため、無料で視聴する手段は存在しない。

ただし、すでに視聴環境が存在する場合、『NHK』の受信料は支払っている前提のため、追加料金は発生せず。これから視聴環境を整える場合は新たに受信契約を結ぶ必要があり、視聴環境がある限り解約は受け付けられていないため、『DAZN』よりも費用がかかる点には注意が必要だ。

これから契約を結ぶ場合、1カ月だけで解約が可能で、月額プランが最初の3カ月間・月額1,980円(税込)となるキャンペーンを7月20日(月・祝)まで実施している『DAZN』がおすすめだ。『DAZN』に加入した場合、ワールドカップ全104試合のライブ＆見逃し視聴が可能となる。

チャンネル形態料金(税込)
DAZNネット月額プラン：最初の3カ月間・月額1,980円(税込)
[※7/20までに加入なら月額プランが割引]
NHK総合地上波【地上契約 受信料】
2カ月払い：2,200円
6カ月前払い：6,309円
12カ月前払い：12,276円
NHK ONEネット【地上契約 受信料】
2カ月払い：2,200円
6カ月前払い：6,309円
12カ月前払い：12,276円
NHK BSプレミアム4K衛星放送【衛星契約 受信料】
2カ月払い：3,900円
6カ月前払い：11,186円
12カ月前払い：21,765円

※DAZN割引キャンペーン終了後または4カ月目からは通常料金の月額4,200円(税込)。キャンペーン価格適用中の解約可。
※NHKは視聴環境がある限り解約不可。
※沖縄県はNHK受信料が異なります。

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FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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