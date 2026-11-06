Stray Kidsの最新日本ツアー東京ドーム公演はどこで見られる？

Stray Kidsの最新日本ツアーの日本公演「Stray Kids World Tour <RUN IT JAPAN>」が、11月7日に東京ドームで行われる。

本記事ではStray Kidsの最新日本ツアーのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

Stray Kids World Tour <RUN IT JAPAN>｜概要

ボーイズグループStray Kidsは、現在ワールドツアーを開催している。

その日本公演「Stray Kids World Tour <RUN IT JAPAN>」は、各地のドームとMUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、成功を収めた。

さらに11月6日から8日の3日間では、東京ドームで追加公演が予定されている。

そのうち11月7日公演の模様が、「WOWOW」および「Lemino」で生中継される。

配信概要

放送・配信：WOWOW／Leminoプレミアム

タイトル：Stray Kids World Tour <RUN IT JAPAN> 東京ドーム公演

日時：11月7日（土）16:59より生中継

アーカイブ配信：予定なし

放送・配信 配信時間 Leminoプレミアム ライブ配信：11/7(土)16:59-

アーカイブ配信：なし WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド ライブ配信：11/7(土)16:59-

アーカイブ配信：なし

Leminoプレミアム｜視聴方法

Lemino

前述の通り、「Stray Kids World Tour <RUN IT JAPAN>」はLeminoでライブ配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

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