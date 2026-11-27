LDH JAPANが6年に1度開催するエンターテインメント界最大級のお祭り「LDH LIVE-EXPO 2026 -PERFECT YEAR BEST-」が、11月28日(土)と29日(日)に行われる。

本記事では「LDH LIVE-EXPO 2026 -PERFECT YEAR BEST-」のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

LDH LIVE-EXPO 2026 -PERFECT YEAR BEST-｜概要

「LDH LIVE-EXPO 2026 -PERFECT YEAR BEST-」は、LDH JAPANが6年に1度開催するエンターテインメント界最大級のお祭り。11月28日(土)と29日(日)の2日間にわたって開催される。

今回はLDH史上初となるMUFGスタジアム（国立競技場）にEXILE、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICSをはじめとする20組ものアーティストが結集する。

WOWOWとLeminoプレミアムでは、11月29日の公演を、開演から終演までを完全生中継する。

出演

EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS / GENERATIONS / THE RAMPAGE / FANTASTICS / BALLISTIK BOYZ / PSYCHIC FEVER / LIL LEAGUE / KID PHENOMENON / THE JET BOY BANGERZ / WOLF HOWL HARMONY / DOBERMAN INFINITY / PKCZ(R) / LDH SCREAM / Girls2 / iScream / Laki / f5ve / SWEET REVENGE / CIRRA

配信概要

放送・配信：WOWOW／Leminoプレミアム

タイトル：LDH LIVE-EXPO 2026 -PERFECT YEAR BEST-

日時：11月29日(日)17:00より生中継

アーカイブ配信：予定なし

放送・配信 配信時間 Leminoプレミアム ライブ配信：11月29日(日)17:00開始 WOWOWプライム／WOWOWオンデマンド ライブ配信：11月29日(日)17:00開始

Leminoプレミアム｜視聴方法

Lemino

前述の通り、「LDH LIVE-EXPO 2026 -PERFECT YEAR BEST-」はLeminoでライブ配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

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