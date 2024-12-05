【12月8日】Stray Kidsワールドツアー＜dominATE JAPAN＞のライブ配信予定・PPV視聴方法

Stray Kidsのワールドツアー「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」が、2024年12月8日(日)に行われる。
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本記事では、「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」の放送予定、PPV視聴方法を紹介する。
「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」の概要
韓国の8人組アイドルグループ「Stray Kids」は、2022年以来2年ぶりにワールドツアーを開催。8月からアジアを中心とする世界の各地域を回ってきたが、日本においては「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」として11月14日、16日、17日に東京ドーム、12月5日、7日、8日に京セラドーム大阪で計6公演が行われる。
「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」のテレビ放送/ネット配信予定
「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」の模様は、『Lemino』でライブ配信を予定。そのほかのプラットフォームで生中継は予定されていない。
これまでに11月17日(日)、12月5日(木)の公演が配信されてきており、今回のツアーでは12月8日(日)の公演が最後のライブ配信となる。配信はPPV形式で行われ、見逃し配信はなし。配信チケットの販売価格は税込4,500円(※別途システム手数料あり)で、購入期間は2024年12月8日(日)16:00までとなっている。
|チャンネル
|ライブ配信
|見逃し配信
|Lemino
[ポイントプレゼントキャンペーン実施中]
|12/8(日)16:00-
|なし
「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」のPPV視聴方法
上述の通り、「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」は『Lemino』にてPPV形式でライブ配信。12月8日(日)の公演を視聴するためには、2024年12月8日(日)16:00までに配信チケットを購入する必要がある。
PPVチケット購入は、『Lemino』の「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」配信ページから「購入する」を選び、決済手段など各種情報を入力し、「規約に同意して購入」を選択すれば完了する。
|番組
|PPVチケット価格
|チケット購入期間
|Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞
2024年12月8日(日)公演
[ポイントプレゼントキャンペーン実施中]
|4,500円(税込)
※別途手数料あり
|2024年11月8日(金)17:00～
2024年12月8日(日)16:00
「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」PPVチケットのお得な購入方法
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- キャンペーン期間中(2024年11月8日(金)17:00～2024年12月8日(日)16:00)に「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞ 」のLemino配信チケットを購入
※購入チケットの配信日に会員であることが必要です。
※2025年1月31日(金)までに解約した方は対象外。
※新規会員は1,500pt、既存会員・再入会は500ptの進呈。