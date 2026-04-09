stc tvで独占配信中のドキュメンタリー『スターズ・オブ・ザ・エリート』をご覧ください

史上最大級のスポーツドキュメンタリーが始動 「エリートスターズ」がstc tvで独占配信開始。本番組は、サウジアラビアのサッカー界を新たな視点で捉え、ピッチ上の熱戦だけでなく、選手たちの素顔や裏側のリアルなドラマも映し出します。

全5話のシリーズでは、選手たちの私生活やピッチ上の激闘、試合前後の緊張感などを織り交ぜ、プロサッカー選手のリアルな日常を描く。

ロッカールームに潜入し、試合前の緊張感やホイッスル直後の反応、戦術会議やクラブ内の意思決定など、普段見られない舞台裏を映し出す。

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さらに、野心や適応力、心理的プレッシャーなどピッチ外の課題が試合にどう影響するかにも焦点を当て、人間性とスポーツ性を融合させた内容となっている。





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5人の選手それぞれが異なるキャリアパスを歩む。アセム・モハメド、サアド・アル＝ムタイリ、バシム・アル＝アリーニが特に目立ち、挑戦と野心でキャリアを築いてきた。

さらに、ハリード・アブドゥルジャワドとアマル・アルガムディの物語を通じて、サウジアラビアサッカー界の新しい世代が歩む多様な道筋と、スターへの途上で立ち向かう試練も描かれる。









『スターズ・オブ・エリート』は、喜びと失敗、プレッシャーが交差する選手たちの姿を通じて、スターへの道を考える機会を与える。

U-21ジョイ・エリート選手権のリーグ戦は終了し、アル・イッタファドが首位、アル・ヒラル、アル・ナスル、アル・タワーンが2～4位で準々決勝へストレートインした。

5～12位の8クラブはプレーオフを戦い、勝ち上がった4クラブが上位4クラブに加わり準々決勝へ。その後ノックアウトステージで優勝チームが決まる。

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