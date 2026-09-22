2026年9月23日(水・祝)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の陸上競技で、男子・女子ハーフマラソン競歩が開催される。

本記事では、男女ハーフマラソン競歩の日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

男女ハーフマラソン競歩｜競技日程・開始時間

アジア大会2026の男子・女子ハーフマラソン競歩は、9月23日(水・祝)に愛知県庁・名古屋市役所周辺コースで開催される。男女ともに午前7:30の同時スタート予定だ。

日本代表としては、男子に山西利和(愛知製鋼)と吉川絢斗(富士通)、女子に柳井綾音(富士通)と杉林歩(NTTドコモ)が出場する。

大会：第20回アジア競技大会 陸上競技

種目：男子・女子ハーフマラソン競歩

開始日時：2026年9月23日(水・祝) 午前7:30

会場：愛知県庁・名古屋市役所周辺コース

男女ハーフマラソン競歩｜テレビ放送・ネット配信予定

男女ハーフマラソン競歩は『U-NEXT』でライブ配信される予定だ。『U-NEXT』では9月23日(水・祝)午前7:30から配信開始予定となっている。

一方、地上波『TBS系列』は同日12:30からアジア大会を放送するが、この日の陸上競技の生中継は予定されていない。『TVer』でもTBS系列の番組がリアルタイム配信されるものの、7:30開始の男女ハーフマラソン競歩は中継対象外となる。

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[午前7:30～] TBS系列／TVer 生放送・配信予定なし

※競技日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。

男女ハーフマラソン競歩のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男女ハーフマラソン競歩は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では陸上競技を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



