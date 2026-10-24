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ミドルブロックの安定性を生かした巧みな戦術と、後半の目まぐるしい縦への展開がせめぎ合い、SSCナポリとローマはスリリングな3-3の引き分けを演じた。マッシミリアーノ・アッレグリが中盤からの遅れての飛び出しを重視する一方、ジャン・ピエロ・ガスペリーニの控え選手が勝ち点1を手にする決め手となった。

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マッシミリアーノ・アッレグリは、開幕から数週間にわたってバランスを欠いていたナポリの守備を立て直すという明確な任務を持って、この一戦に臨んだ。戦術の軸は統率の取れたミドルブロック。ボール保持を重視するローマの攻撃を封じつつ、機動力のある中盤3人の遅れての飛び出しでハーフスペースを突く狙いだった。ローマの攻撃をサイドへ追いやり、ボールを奪った後はホイルンドのスピードとデ・ブライネの技術を生かして仕留めることを目指した。

一方、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるローマは、ボールを支配してピッチを幅広く使う意図を持ってスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナに乗り込んだ。ボール保持率が60％を超えたローマは、中央で数的優位をつくり、ウイングバックの高い位置取りでナポリのサイドバックを自陣深くに押し込もうとした。しかし前半は、計24本のシュートを質の高いチャンスにつなげるのに苦しんだ。ナポリのコンパクトな守備により、成功率の低い遠距離からのシュートを強いられたためだ。

ナポリの戦術的布陣

アッレグリは、守備時に4-5-1へと変化する流動的な4-3-3を採用した。ケヴィン・デ・ブライネとともにスコット・マクトミネイ、フランク・ザンボ・アンギサを起用し、フィジカルの強さと創造性を兼ね備えた中盤を組んだ。プレスを仕掛ける主な合図は、ボールがローマの中央のMFに渡ることだった。ナポリはすぐに中央へ絞り、パスコースを遮断した。28分には、アンギサが中央の守備の隙を突いて先制点を挙げており、その狙いが表れていた。

攻撃の組み立てでは、ナポリは最終ラインからリスクを伴う短いパスをつなぐことを避け、ローマの最初のプレスを越えるために、ホイルンドへ縦のロングボールを送ることが多かった。特に巧みだったのはマクトミネイの役割だ。「シャドーストライカー」として目立たずにペナルティーエリアへ入り、ウイングがローマのセンターバックを引きつけて生まれたスペースを突いた。この戦術がスコットランド人MFの2得点につながり、同選手は繰り返しエリア内でフリーになった。守備ではナポリが中央を狭く保ち、ローマにサイドでのボール保持を許しながらも中央を固めた。これにより、終盤までローマは決定機をつくりにくかった。

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ローマの戦術的布陣

ガスペリーニは、ピッチの各所で数的優位をつくるため、自身の代名詞である3-4-2-1を選んだ。ローマは3人のセンターバックに加え、低い位置まで下りて攻撃の起点となるマルテン・デ・ローンを使い、時間をかけて攻撃を組み立てた。幅を生み出したのはウイングバックだ。高い位置取りによってナポリのポリターノとラングに守備への後退を強い、ナポリの4-3-3を時には事実上の6-3-1に変えた。この陣地面での優位は11本のCKと24本のシュートにつながったが、ローマは序盤、アッレグリの守備を崩す決定力を欠いた。

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ローマは高い位置から激しくプレスをかけ、ボールを失ってから数秒以内に奪い返そうとした。しかし、最終ラインを高く設定したことで、ナポリの素早い攻守の切り替えに弱みを見せた。スーレとマレンはナポリの中盤と最終ラインの間でプレーし、前を向いて4バックへ仕掛ける機会をうかがった。最初の1時間は守備を突破するのに苦しんだものの、ボールを回し続ける戦術的な徹底が、やがてナポリの守備陣を消耗させた。ローマの守備陣形はエンディカとエルモソの戻るスピードに大きく依存していたが、マクトミネイがタイミングよくペナルティーエリアへ遅れて入ってくる動きに、たびたび対応できなかった。

戦術上の駆け引き

戦術上の主な争点は、ハーフスペースとマクトミネイの縦への飛び出しへの対応だった。試合の大半で、この駆け引きを制していたのはアッレグリに見えた。ナポリはローマに実効性の乏しいボール保持（61％）を許して体力を温存し、カウンターから正確に得点を奪った。ローマのダブルボランチが後方から動き出すマクトミネイを捕まえられず、48分と83分の得点を許した場面に、対応のずれが表れた。ボール保持よりも中央の守備を厚くすることを優先したアッレグリの判断で、勝ち点を手にしたかに思われた。

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しかし、最後にはガスペリーニが持久戦を制した。ローマはナポリの16本に対して35本のクロスを送り、絶えず圧力をかけ続けたことで、ナポリ守備陣の体力的な限界を突いた。2-0とリードを許しても攻撃の原則を変えなかったことが、ガスペリーニにとっての戦術的な勝因となった。ローマの攻撃は期待得点（xG）2.64を記録しており、当初は決定力を欠いていたとしても、戦術面で実際に優位に立っていたことを示している。

試合中の修正

試合を変えたのは、58分にガスペリーニが行った3人同時交代だった。レオナルド・バレルディ、サンティアゴ・カストロ、ナウエル・モリーナの投入により、ローマは新たな活力と、より積極的な姿勢を得た。中でもバレルディの投入は戦術的な妙手だった。本来はDFだが、セットプレーや混戦では前線に上がり、疲れの見えるナポリの隙を突いて最後の15分間で2得点を挙げた。より切迫した状況で直接的な攻撃へと転じたことで、ナポリの組織的なミドルブロックは乱された。

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アッレグリはスタニスラフ・ロボツカとレオナルド・スピナッツォーラを投入し、試合のテンポを再び掌握するとともに、サイドに運動量を加えようとした。しかし、これらの交代は先手を打つものではなく、相手への対応だった。守備的な姿勢を強めたことでローマのさらなる圧力を招き、89分のバレルディの同点ゴールにつながった。ナポリがプレスの強度を維持できなくなったことが流れを変えたのは、終盤にローマが空中戦で優位に立ち、セカンドボールを回収できたことからも明らかだ。守備的なポジションの選手を交代で投入しながらも、ガスペリーニがリスクをいとわず攻めたことが、最終的に引き分けをもたらした。

総括

最終的に勝敗を分けたのは、アッレグリの組織的なカウンター攻撃と、ガスペリーニの絶え間ない攻勢のぶつかり合いだった。マクトミネイを得点源として使うナポリの戦術は完璧に実行されたものの、陣地を支配するローマを相手に90分間守り続ける身体的な負担を計算に入れきれなかった。ガスペリーニの交代選手、とりわけ予想外の得点力を見せたバレルディが、終盤のナポリのもろさを突いた。わずかな差が結果を左右する試合で、ローマの粘り強さと、アタッキングサードでの戦術的な柔軟性が、ナポリの鋭い攻守の切り替えによる攻撃を辛うじて相殺した。