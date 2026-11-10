スポーツ関連の仕事は何がある？求人情報・人気ランキングまとめ

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スポーツに関わる仕事には、プロスポーツ選手やコーチ、トレーナーだけでなく、スポーツメディアの記者やイベント運営、スポーツ用品メーカーの社員など、さまざまな職種がある。

本記事では、スポーツに関わる仕事の種類や仕事内容、人気職業ランキングを紹介する。

スポーツ関連の仕事は何がある？主な職種一覧

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スポーツ関連の仕事には、監督やコーチ、トレーナーといった競技に直接関わる職種だけでなく、スポーツメーカーの社員やメディア関係者、球団・クラブの運営スタッフなど、さまざまな種類がある。

スポーツ業界の仕事は、大きく分けて「指導・育成」「医療・サポート」「ビジネス・運営」「メーカー・製品開発」「メディア・報道」「スポーツテック」の6つに分類できる。

分野 主な職種 指導・育成・サポート系 監督、コーチ、スポーツインストラクター、体育教師、スポーツトレーナー 医療・フィジカルサポート系 スポーツドクター、リハビリトレーナー、スポーツ栄養士、メンタルトレーナー ビジネス・マネジメント・運営系 球団・クラブ運営スタッフ、スポーツ代理人、イベント企画・運営、スポーツアナリスト、審判 メーカー・製品開発系 スポーツ用品の企画・開発、メーカー営業、スポーツデザイナー、販売スタッフ メディア・報道系 スポーツライター、ジャーナリスト、カメラマン、実況アナウンサー、雑誌編集者 スポーツテック系 スポーツデータサイエンティスト、システムエンジニア、eスポーツチーム運営スタッフ

指導・育成・サポート系

指導・育成系は、選手の技術向上や競技力の強化を支える仕事だ。

プロチームの監督・コーチだけでなく、スポーツジムのインストラクターや学校の体育教師、子ども向けスポーツスクールの指導者なども含まれる。

競技経験や専門知識が求められる職種が多く、選手の成長を直接支えたい人に向いている。

医療・フィジカルサポート系

医療・フィジカルサポート系は、選手の健康管理やケガの予防、コンディション維持などを担当する仕事だ。

スポーツドクターやリハビリトレーナー、スポーツ栄養士、メンタルトレーナーなどが該当する。

医師や管理栄養士などの国家資格が必要となる職種もあり、専門的な知識や技術を生かしてスポーツ選手を支えることができる。

ビジネス・マネジメント・運営系

ビジネス・運営系は、スポーツチームや大会、イベントなどを運営する仕事だ。

プロ野球球団やJリーグクラブの運営スタッフ、選手の契約交渉を担当するスポーツ代理人、スポンサー営業、スポーツイベントの企画担当者などが含まれる。

営業やマーケティング、広報などの職種もあるため、競技経験がなくてもスポーツ業界に携われる可能性がある。

メーカー・製品開発系

メーカー・製品開発系は、スポーツ用品の企画や開発、販売などに関わる仕事だ。

スポーツシューズやウェア、競技用具などの開発担当者をはじめ、営業職やデザイナー、スポーツショップの販売スタッフなどが該当する。

商品開発や販売を通じて、アスリートだけでなく一般のスポーツ愛好家も支えることができる。

メディア・報道系

メディア・報道系は、スポーツの試合結果や選手の情報、競技の魅力などを発信する仕事だ。

スポーツライターやジャーナリスト、実況アナウンサー、カメラマン、雑誌編集者などが代表的な職種となる。

近年はWebメディアやSNS、YouTubeなどでもスポーツ関連の情報発信が行われており、記事制作や動画編集などのスキルを生かせる仕事もある。

スポーツテック系

スポーツテック系は、ITやデータ分析などの技術を活用してスポーツ業界を支える仕事だ。

選手のパフォーマンスを分析するデータサイエンティストや、スポーツ関連アプリを開発するエンジニア、eスポーツチームの運営スタッフなどが含まれる。

プログラミングやデータ分析などの専門スキルを生かせるため、IT業界からスポーツ業界への転職を考えている人にも選択肢となる。

スポーツ関連の人気職業ランキング！注目の仕事を紹介

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スポーツ関連の仕事の中でも、プロスポーツチームの運営スタッフやスポーツ用品メーカー、スポーツアナリストなどは、スポーツ業界への就職・転職を目指す人から注目される職種だ。

また、近年はスポーツとITを組み合わせた分野も広がっており、データ分析やeスポーツに関わる仕事など、活躍の選択肢が増えている。

ここでは、スポーツ関連の人気・注目職種を6つ紹介する。

職種 主な仕事内容 スポーツチーム・クラブ運営スタッフ チーム運営、広報、マーケティング、イベント企画 スポーツ用品メーカー スポーツ用品の企画・開発、営業、販売 プロスポーツ選手・eスポーツ選手 大会やリーグへの出場、競技活動 スポーツアナリスト 試合データの分析、戦術立案のサポート スポーツインストラクター・トレーナー 運動指導、トレーニング、健康管理 スポーツメディア関係者 取材、記事制作、実況、撮影

※特定の調査に基づく順位ではなく、人気・注目度の高い職種を紹介している。

スポーツチーム・クラブ運営スタッフ

プロスポーツチームやクラブの経営・運営を支える仕事だ。スポンサー営業や広報、マーケティング、試合イベントの企画などを担当する。

選手を支えるだけでなく、ファンの拡大やクラブの収益向上にも関われるため、スポーツビジネスに興味がある人に人気の職種となっている。

スポーツ用品メーカー

スポーツシューズやウェア、競技用具などの企画・開発、営業、販売に携わる仕事だ。

スポーツ経験や競技に関する知識を生かしやすく、営業職や事務職などでは文系出身者や競技未経験者にも就職のチャンスがある。

プロスポーツ選手・eスポーツ選手

プロスポーツ選手は、野球やサッカー、バスケットボールなどの競技で活躍する仕事だ。

近年はゲームを競技として行うeスポーツも注目を集めており、プロチームに所属して大会に出場する選手もいる。

競技力や実績が求められるため、ほかの職種と比較して就業までのハードルが高い点が特徴だ。

スポーツアナリスト(データ分析官)

スポーツアナリストは、試合映像や選手のデータを分析し、チームの戦術立案やパフォーマンス向上を支援する仕事だ。

近年はAIやデータ解析技術の活用が進んでおり、スポーツの専門知識に加えて、統計学やITスキルを生かせる職種として注目されている。

スポーツインストラクター・パーソナルトレーナー

スポーツインストラクターやパーソナルトレーナーは、フィットネスクラブやジムなどで運動指導や体づくりをサポートする仕事だ。

健康志向の高まりや高齢者の運動需要などを背景に、幅広い世代を対象に活躍できる。スポーツの楽しさを直接伝えたい人に向いている職種だ。

スポーツメディア(記者・実況アナウンサー・カメラマン)

スポーツメディアは、試合結果や選手の情報、競技の魅力などをテレビやWebサイト、雑誌などを通じて発信する仕事だ。

スポーツ記者やライター、実況アナウンサー、カメラマンなどが代表的な職種となる。

近年はYouTubeやSNSなども情報発信の場となっており、動画編集やWebコンテンツ制作のスキルを生かせる仕事もある。

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