【1月16日更新】野球・サッカーなどのスポーツ観戦チケットの抽選予約・応募ガイド

人気スポーツの観戦チケットは、近年「先着」よりも「抽選」が主流になりつつある。代表戦やビッグトーナメント、注目カードでは一般販売前に抽選受付が行われ、そこで当落が大きく分かれるケースも珍しくない。

本記事では、スポーツ観戦チケットの抽選応募にについて紹介する。

スポーツ観戦チケットの抽選状況

シーズン終盤やビッグイベントを前に、スポーツ観戦チケットの抽選販売が本格化している。代表戦や決勝トーナメント、注目カードを中心に、一般販売に先駆けた抽選受付が各プレイガイドや公式サイトで順次スタートしている。

人気カードでは、抽選開始直後から応募が殺到し、一次抽選の段階で完売扱いとなるケースも少なくない。定価での入手を狙うのであれば、先着販売を待つのではなく、抽選受付の情報を事前に把握し、確実にエントリーしておくことが重要になる。

キャンペーン名 賞品 抽選人数 受付状況 応募条件 りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26 観戦チケットキャンペーン りそなグループ

B.LEAGUE FINALS 2025-26

ペア無料観戦チケット 10名 〜2026年1月18日(日)23:59 Xで@Anytime_japanをフォロー

対象投稿をリポスト メットライフ生命

Fリーグ・女子Fリーグ2025-26 観戦チケットキャンペーン Fリーグ・女子Fリーグ

2025-26 観戦チケット 最大975名 商品ごとに異なる キャンペーンページから応募

会員登録が必要な場合あり ファミリーマート 大相撲観戦キャンペーン 大相撲ペア無料観戦チケット

力士直筆サイン入りアクリルスタンド

ファミマポイント(1万/5,000/1,000円相当) 合計972名 商品ごとに異なる ファミマ店舗で対象サービス支払い

ファミマアプリをレジで提示

スポーツ観戦チケット抽選の際の注意点

スポーツ観戦チケットの抽選キャンペーンは、一般販売とは異なり応募条件や当選ルールが細かく設定されているケースが多い。人気カードや決勝戦、代表戦などは倍率が高く、事前準備の差が当落を左右することも珍しくない。応募前に、以下のポイントを押さえておきたい。

抽選方式はキャンペーンごとに異なる: Xでのフォロー&リポスト、専用応募フォーム、アプリ登録、対象商品購入など、応募方法は統一されていない。条件未達の場合は無効となるため、事前確認が必須。

応募期限と締切時間に注意: 「◯日まで」だけでなく「◯時締切」が設定されているケースも多い。最終日に慌てないよう、余裕を持ってエントリーしたい。

当選連絡の方法を把握する: 当選通知はDM、メール、マイページ上での発表などさまざま。通知設定や受信拒否により見逃すケースもある。

応募は一人一回が原則: 同一人物による複数応募は無効となることが多い。アカウントや住所、メールアドレスの重複で除外される場合もある。

チケットの受取方法を確認する: 電子チケットのみ、紙チケット郵送、会場引換など受取方法はキャンペーンごとに異なる。当日の本人確認が必要なケースもある。

席種や日程は選べない場合がある: 抽選チケットは席位置や試合日程が指定不可となるケースも多い。内容を理解したうえで応募したい。

当選後のキャンセル不可が基本: 当選後の辞退や変更は原則不可。無断キャンセルは次回以降の抽選対象外となる可能性もある。

転売目的と判断されると無効になる: 明確に転売禁止を打ち出しているキャンペーンも多く、過去の履歴や利用状況が考慮される場合もある。

スポーツ観戦チケットの抽選は、情報収集と準備が結果を左右する。応募条件を正確に把握し、正規ルートで確実にチャンスを掴みたい。

WBCはNetflixで全試合独占配信

『Netflix』では、2026年ワールドベースボールクラシック(WBC2026)の日本における独占パートナーシップ締結も発表しており、全47試合を『Netflix』のライブおよびオンデマンドで配信することが決定している。

配信日 大会・試合 2026/3/6(金)～11(水) WBC2026 サンフアンプール 2026/3/6(金)～11(水) WBC2026 ヒューストンプール 2026/3/5(木)～10(火) WBC2026 東京プール 2026/3/6(金)～11(水) WBC2026 マイアミプール 2026/3/13(金)・14(土) WBC2026 準々決勝 2026/3/15(日) ・16(月) WBC2026 準決勝 2026/3/17(火) WBC2026 決勝

【ドコモユーザーなら最大20％還元】爆アゲセレクションでNetflixがお得！料金プラン一覧

ドコモユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元。他サービスより対象者が広く、還元率は下がるもののドコモmini・irumo・ギガライトの方もポイント還元対象に含まれる。

各料金プランと還元率は以下の通り。

ドコモMAX・ドコモポイ活MAXをご契約の方

Netflixプラン 月額料金 1か月の還元率(還元ポイント) 広告つきスタンダード 890円 15%(122ポイント) スタンダード 1,590円 20%(290ポイント) プレミアム 2,290円 20%(417ポイント)

ドコモポイ活20・ahamo・eximo・ギガホをご契約の方

Netflixプラン ドコモ光あり ドコモ光なし 広告つきスタンダード(890円) 10%(81ポイント) 10%(81ポイント) スタンダード(1,590円) 20%(290ポイント) 10%(145ポイント) プレミアム(2,290円) 20%(417ポイント) 10%(209ポイント)

irumo・ギガライトなど、上記以外のドコモ回線をご契約の方

Netflixプラン ドコモ光あり ドコモ光なし 広告つきスタンダード(890円) - - スタンダード(1,590円) 10%(145ポイント) - プレミアム(2,290円) 20%(209ポイント) -

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※今後還元率が変わる可能性があります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？既存会員から切替も可能！

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。