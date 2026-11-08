スポーツビジネスに関わる求人は何がある？Web・広報・営業など…職種一覧

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スポーツビジネスには、プロスポーツチームの運営やスポンサー営業、広報、Webマーケティング、イベント企画など、さまざまな仕事がある。

本記事では、スポーツビジネスに関わる主な職種や仕事内容を一覧で紹介する。

スポーツビジネスの主な職種一覧！Web・広報・営業などの仕事内容を紹介

スポーツビジネスには、プロスポーツクラブのスポンサー営業やWebマーケティング、広報、商品企画、イベント運営など、さまざまな仕事がある。

競技経験がなくても挑戦できる職種も多く、一般企業で培った営業やIT、マーケティング、経理などのスキルを生かせる点が特徴だ。

スポーツビジネスに関わる主な職種は、以下の7つの分野に分類できる。

分野 主な職種 営業・収益開発系 スポンサー営業、チケット営業、スポーツメーカー営業 Web・デジタル・マーケティング系 Webマーケティング、CRM担当、チケッティング、データアナリスト、Webディレクター 広報・PR・メディア系 広報・PR、コンテンツディレクター、スポーツメディア制作、配信ビジネス 商品企画・販売系 マーチャンダイザー、グッズ企画、ECサイト運営、店舗マネジメント 興行・イベント・地域連携系 試合運営スタッフ、ホームタウン担当、スポーツプロモーター バックオフィス・経営企画系 経営企画、事業開発、財務、経理、人事、法務、総務 コンサルティング・人材支援系 スポーツコンサルタント、スポーツエージェント、人材紹介・採用支援

営業・収益開発系

営業・収益開発系は、プロスポーツクラブや関連企業の売上拡大を担う仕事だ。

スポンサー営業では企業に協賛を提案し、広告掲出やプロモーション施策を企画する。チケット営業では年間シートや法人向けチケットの販売促進を担当する。

また、スポーツメーカーの法人営業では、スポーツショップや学校などにシューズやウェア、競技用具を提案する。一般企業での営業経験を生かしやすい職種だ。

Web・デジタル・マーケティング系

Web・デジタル系は、インターネットやデータを活用してファンの獲得や売上向上を目指す仕事だ。

デジタルマーケティング担当はSNS運用やWeb広告、顧客データの分析などを行い、チケット販売やグッズ購入を促進する。

また、Webディレクターやエンジニアはクラブ公式サイト、アプリ、ECサイトなどの開発・運営を担当する。WebマーケティングやIT業界での経験を生かせる分野だ。

広報・PR・メディア系

広報・メディア系は、スポーツチームや選手の情報を発信し、認知度やファンの関心を高める仕事だ。

広報担当はテレビや新聞、Webメディアの取材対応、プレスリリースの作成などを行う。

また、コンテンツディレクターは公式YouTubeやSNS向けの動画・記事制作を担当する。スポーツの放映権獲得や動画配信サービスへのコンテンツ展開に関わる仕事もある。

商品企画・販売系

商品企画・販売系は、スポーツチームのユニフォームや応援グッズ、アパレル商品などの企画・販売を担当する仕事だ。

マーチャンダイザー(MD)は商品開発や販売計画、在庫管理などを行い、ECサイト運営担当は公式オンラインショップの売上拡大を目指す。

商品企画や小売、EC運営などの経験を生かしやすい分野となっている。

興行・イベント・地域連携系

興行・イベント系は、スポーツの試合や大会を円滑に開催するための企画・運営を担う仕事だ。

試合運営スタッフは会場設営や安全管理、イベントの進行などを担当する。また、ホームタウン担当は自治体や学校、地域企業と連携したイベントや地域貢献活動を企画する。

スポーツプロモーターは、大会全体の企画やスポンサー獲得、会場手配などを行う。

バックオフィス・経営企画系

バックオフィス・経営企画系は、スポーツクラブや関連企業の組織運営を支える仕事だ。

経営企画や事業開発では、クラブの経営戦略や新規事業の立案、スタジアム・アリーナの活用施策などを担当する。

また、経理や人事、法務、総務などは一般企業にも存在する職種であり、異業種で培った専門知識や実務経験を生かしやすい。

コンサルティング・代理店・人材支援系

コンサルティング・人材支援系は、スポーツクラブや選手、関連企業の課題解決やキャリア形成を支える仕事だ。

スポーツコンサルタントは、クラブ経営やマーケティング、デジタル化(DX)などの改善を支援する。

また、スポーツエージェントは選手の契約交渉やスポンサー獲得、移籍などをサポートする。スポーツ業界への就職・転職を支援する人材紹介サービスも、この分野に含まれる。

スポーツビジネスで働くには？未経験から業界に関わる方法

スポーツビジネスは、競技経験がなくても新卒・中途を問わず挑戦できる業界だ。

プロスポーツクラブや競技団体への就職だけでなく、スポーツ関連企業や広告代理店、イベント運営会社などを通じて業界に携わる方法もある。

未経験からスポーツビジネスを目指す場合は、これまでの実務経験を生かすほか、インターンシップや転職エージェントを活用する方法が有効だ。

他業界で培った経験・スキルを生かす

スポーツビジネスでは、一般企業で培った営業やマーケティング、広報、ITなどの実務経験を生かして転職を目指せる。

特にプロスポーツクラブのフロントスタッフは、スポンサー獲得やファン拡大、収益向上などの業務を担うため、ビジネススキルが評価されやすい。

生かせるスキル スポーツ業界での主な職種 法人営業 スポンサー営業、パートナーセールス Webマーケティング 集客施策、SNS運用、チケット販売促進 広報・PR クラブ広報、メディア対応 IT・データ分析 Webサイト運営、データアナリスト 財務・経理 予算管理、経理、財務担当

スポーツ業界特化型の転職サービス「HALF TIME」では、転職成功者の約70%が業界未経験者とされており、異業種からの転職も選択肢となっている。

スポーツ関連企業・周辺ビジネスから参入する

スポーツビジネスに関わる方法は、プロスポーツクラブや競技団体への直接就職だけではない。

スポンサー営業を支援する広告代理店やグッズ制作会社、イベント運営会社、スポーツ関連のIT企業などでもスポーツビジネスに携われる。

こうした企業で経験を積み、将来的にプロクラブや競技団体への転職を目指す方法もある。

インターンシップ・アルバイトから経験を積む

新卒や学生、社会人経験の浅い人は、スポーツ関連企業のインターンシップや試合運営のアルバイト、ボランティアなどに参加する方法がある。

実際のスポーツイベントやクラブ運営に関わることで、業界の仕事内容を理解できるほか、就職活動でのアピール材料にもなる。

特にスポーツ業界での実務経験がない場合は、現場での経験を通じて業界への理解を深めることが、就職・転職活動の強みにつながる。

転職エージェント・クラブ公式サイトで求人を探す

スポーツビジネスの求人は、転職エージェントや求人サイト、各クラブの公式採用ページなどで確認できる。

「HALF TIME」「PLMキャリア」「スポジョバ」などのスポーツ業界に特化したサービスでは、関連する求人情報を探せる。

また、JリーグやBリーグのクラブでは、公式サイトやSNSで不定期に採用情報を公開する場合もあるため、定期的にチェックしておきたい。

「リクナビNEXT」や「リクルートエージェント」などの総合型転職サービスも併用し、幅広く求人情報を収集することが重要だ。

おすすめの転職エージェントは？

ワンキャリア転職

『ワンキャリア転職』は、約6万件の選考体験談や企業口コミ、年収情報などを確認できる転職クチコミサイトだ。会員登録することで、企業研究や選考対策に役立つ情報を活用できる。

また、転職支援サービス「ワンキャリア転職エージェント」では、キャリアアドバイザーによる求人紹介や面接対策などのサポートも受けられる。

■ワンキャリア転職の会員登録手順

ワンキャリア転職の公式サイトにアクセス 「会員登録」を選択 メールアドレスなどの必要情報を入力 画面の案内に従って登録手続きを完了 企業口コミや選考体験談を確認し、転職活動に活用する

リクナビNEXT

(C) Indeed

『リクナビNEXT』は、幅広い業界・職種の求人情報を掲載する転職サイトだ。地域や職種、希望条件から求人を検索できるほか、リクナビNEXT限定の求人も掲載されている。

また、職務経歴や希望条件を登録することで、企業や転職エージェントからスカウトを受け取ることも可能。自分の強みを分析できる「グッドポイント診断」も利用できるため、初めて転職活動を行う人にもおすすめだ。

■リクナビNEXTの会員登録手順

リクナビNEXTの公式サイトにアクセス 「会員登録」を選択 メールアドレスなどの必要情報を入力 画面の案内に従って登録手続きを完了 求人検索やスカウト機能、グッドポイント診断を転職活動に活用する

リクルートエージェント

RECRUIT (C) Indeed Recruit Partners Co., Ltd.

『リクルートエージェント』は、業界最大級の求人数を誇る転職エージェントサービスだ。一般公開されている求人に加え、非公開求人も多数取り扱っており、幅広い業界・職種から希望に合った仕事を探せる。

また、各業界に精通したキャリアアドバイザーが、希望条件や経験・スキルに応じた求人を紹介。履歴書・職務経歴書の添削や面接対策、企業情報の提供など、転職活動を無料でサポートしてくれる。

■リクルートエージェントの登録手順