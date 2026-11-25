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1月に攻撃陣を補強する。それも、明確な特徴を持ち、前線の質を引き上げられる選手が必要だ。ルチアーノ・スパレッティ監督は、ヴェネツィアに勝利したセリエAの試合後にも考えを明確にした。1月に求めているのは、現在のチームにはいないフィジカルの強いストライカーだ。夏に加入したヴォルテマーデやコロ・ムアニは、現時点では純粋な9番ではない。「コロにはスピード、フィジカル、スタミナがある。最前線でもプレーできるが、我々はそのポジションのための選手を必要としている。獲得していないからだ」と報道陣に語り、続けた。「それに、スパレッティが去る可能性を話しても意味はない。強靱な選手が必要だ。強いボールを体で受け止め、相手センターバックに体を寄せられてもプレーできる選手だ」

インテル、ローマ、ナポリで指揮を執ったスパレッティ監督が求める選手像は明確だ。あとはクラブがその要望に応えるかどうかとなる。カルネヴァーリとマッサーラには、ジャンルカ・スカマッカを候補とする提案が届いた。スカマッカはアタランタで、身体的な理由だけでなく出場機会が少ない。サッリは彼よりニコラ・クルストヴィッチとシャルル・デ・ケテラーレを優先している。負傷から復帰したばかりで、必要に応じて偽9番にもなれるラスパドーリもいる。今季13試合で3得点を挙げた1999年生まれのストライカーは、予想外の展開がなければ、継続的な出場機会を求めて新年に移籍する見込みだ。

その行き先がユヴェントスになるかは、まだ分からない。Sportmediasetによると、スパレッティ監督の推薦にもかかわらず、オーナーと経営陣は現時点で異なる考えを持っている。監督の要望に応える意向はなさそうだ。理由は3つある。まず、かつてサッスオーロでプレーしたスカマッカのコンディションだ。長年にわたり負傷に苦しんできたことが、飛躍できなかった大きな理由となっている。加えて、ピッチ上でのパフォーマンスにも波があり、それによって「攻撃陣の確かな戦力」という評価を失った。さらに、アタランタが設定する移籍金も高すぎる。ユヴェントスは厳しい財政上の制約を守らなければならず、スカマッカの獲得に必要な3000万ユーロを超える投資はできない。

アタランタは現時点でレンタル移籍を検討しておらず、スカマッカを放出するなら移籍金を求める。一方、ユヴェントスに完全移籍で獲得する計画はない。その理由の一つには、夏にジェノアから加入したジェフ・エカトルを起用したいという意向もある。獲得額は1600万ユーロで、3会計年度に分けて支払う。これに付随費用40万ユーロと、最大200万ユーロのボーナスが加わる。

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エカトルは8月に負った半腱様筋の中程度の損傷が新天地での最初の数カ月に影響し、ほとんどプレーできていない。今季の出場時間はリーグ戦とカップ戦を合わせてわずか24分だが、現在はコンディションが良く、チームに貢献する準備ができている。ユヴェントスでの初ゴールはまだで、ジェノアでは57試合で5得点を記録した。