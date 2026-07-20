史上2人目の快挙で優勝の立役者に！決勝点のスペインFW「批判も浴びたが、運命は決まっていたのさ」

スペイン代表FWフェラン・トーレスは、FIFAワールドカップ2026優勝に喜びを爆発させた。『マルカ』が伝えている。





優勝候補との期待を集めて今大会に臨んだスペイン。初戦こそスコアレスドローに終わったが、その後は見事なパフォーマンスで順調に決勝戦まで勝ち進むと、19日にメットライフ・スタジアムで前回王者アルゼンチンと激突した。主導権を握りながらもなかなかゴールが奪えず延長戦に突入したものの、延長後半開始直後に途中出場のフェラン・トーレスが決勝弾。1-0で勝利し、16年ぶりの優勝を達成している。





62分からピッチに立ち、劇的な決勝ゴールを奪ったフェラン・トーレス。ワールドカップ決勝戦で途中出場からゴールを奪ったのは、2014年大会のマリオ・ゲッツェ（ドイツ）に次ぐ史上2人目の快挙に。この試合でプレイヤー・オブ・ザ・マッチにも輝いたバルセロナFWは、以下のように語った。





「結局、このゴールは僕だけのものじゃなくて、4700万人のスペイン国民みんなのものだと思う。運命は決まっていたんだ。僕たちが勝つことになっていたのさ」





「心からホッとしているよ。このワールドカップ期間中に厳しい批判も浴びたが、運命は決まっていた。前に進む力を与えてくれる神に感謝しているよ。いつも言っていることだけど……神様は、それに最もふさわしい人間に報いを与えてくれるんだ」





今大会は全試合に出場するもゴールが遠かったフェラン・トーレスだが、今大会初ゴールが大舞台で生まれることに。優勝の立役者は喜びを噛み締めている。