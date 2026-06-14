スペインを中心として論争に！ヴィニシウス、ハキミ、F・デ・ヨング…W杯会見でスペイン語での質問が禁止される

北中米ワールドカップの記者会見で、スペイン語での質問が禁じられていることが論争に発展している。

スペインを中心としたスペイン語圏の国で問題視されているのは、モロッコ対ブラジル、オランダ対日本の前日会見で起こった出来事だった。スペイン出身のモロッコDFアクラフ・ハキミ、レアル・マドリード所属のブラジルFWヴィニシウス・ジュニオール、バルセロナ所属のMFフレンキー・デ・ヨングはいずれもスペイン語話者だが、FIFA（国際サッカー連盟）は彼らに対する同言語での質問を禁止したのだった。

いずれの選手もスペイン語でのやり取りに問題はない様子だった。ヴィニシウスはわざわざ英語で質問するスペイン人記者に対して「スペイン語で話してくれ。その方がいい」「ダメだって？ いや、話していいから」と語りかけたが、会見の進行役は「翻訳の問題があるので英語でお願いします」と遮った。ハキミもF・デ・ヨングもそれぞれスペイン人記者、メキシコ人記者とスペイン語でやり取りをしようとしたが、進行役が「質問は指定した言語でのみお願いします」と返答している。

FIFAの見解では、モロッコ対ブラジルではアラビア語、ベルベル語、ポルトガル語、英語、オランダ対日本ではオランダ語、日本語、英語といった具合に、会見場での使用言語を同時通訳を用意した言語にのみ限定したという。しかしながらこの決定は、「選手と共通の言語で直接的に会話をさせることを阻害している」「世界で2番目に話されているスペイン語を除外する理由にはならない」と、ジャーナリズム界や社会の一部から批判を浴びることになった。