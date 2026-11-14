スペインメディア、久保建英のブラジル戦ゴールを称賛「彼にとって1年半ぶりの得点なのに…その大切な瞬間をソシエダの仲間に捧げた」

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久保建英の振る舞いがスペインでも話題に。

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スペインメディアが、日本代表MF久保建英がブラジル戦で見せた振る舞いを称賛している。

14日の国際親善試合で日本はブラジルに3-2で勝利。久保はこの試合の先制点を決めていた。レアル・ソシエダMFはカウンターからペナルティーエリア内右にボールを持ち込むと、DFを一人かわして瞬時に左足を振り抜き、ニアサイドを破っている。

ゴールを決めた久保はユニフォームをめくって、シャツに記していた「ムーチョ・アニモ（頑張るんだ）、バレネ」というメッセージを披露。それは先に右足ハムストリングに重度の損傷を負い、手術を受けたソシエダMFアンデル・バレネチェアへの激励の言葉だった。

日本代表の試合で、ソシエダのチームメートに対してのメッセージを披露。代表チームとクラブチームの垣根を越えた思いやりは、スペインメディアにとっても強烈に印象に残ったようだ。『ムンド・デポルティボ』は「タケ・クボが日本代表で自身の価値を示す。そしてバレネに対して美しい振る舞い」との見出しの記事を掲載し、次のように記している。

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「クボのゴールは見事なものだったが、それ以上に素晴らしい側面があった。彼は友人でありチームメートのバレネを激励したのだった」

「クボはゴールセレブレーションで、躊躇することなくユニフォームをめくり、メッセージを披露した。この試合は日本人MFにとって大切なものだった。クボは代表で1年半にわたってゴールを決めていなかったのだから。それにもかかわらず、彼はそんな大事な瞬間を、数千キロ離れた場所で辛い思いをしているチームメートに捧げようと決めたのだった」

なおバレネチェアは、『インスタグラム』で久保のメッセージに反応。久保がメッセージを披露している写真とともに、「ミ（僕の）・タケフサ」という言葉を記して、泣き顔、ハート、ハートでほっこりした顔の絵文字を添えている。