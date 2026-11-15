世界王者スペイン、公式戦44試合ぶりの敗戦…2-3でイングランドに敗れる

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イングランドがスペインを下す。

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15日のネーションズリーグ・グループC第6節、スペイン対イングランドは3-2でイングランドの勝利に終わった。

勝ち点15でグループC首位に立つスペインと勝ち点12で2位のイングランドの直接対決。移籍専門サイト『トランスファーマルクト』によれば、スペインが抱える選手たちの市場価値が14億3200万ユーロ、イングランドが14億8200万ユーロと、煌びやかなスター選手たちがひしめく両チームの対戦でもある。ちなみに市場価値1億ユーロ超えの選手は、スペインがヤマル（2億2000万ユーロ）、ペドリ（1億5000万ユーロ）、フェルミン（1億1000万ユーロ）、クバルシ（1億ユーロ）とすべてバルセロナの選手で、イングランドはベリンガム（1億6000万ユーロ）、アンダーソン（1億2000万ユーロ）、ライス（1億2000万ユーロ）、ロジャーズ（1億2000万ユーロ）となっている。

スペインの赤いユニフォームに染まったアトレティコ・マドリーの本拠地メトロポリターノ。しかし試合は白いイングランドのペースで進んだ。トゥヘル監督のチームはキックオフ直後にベリンガム、ゴードンが決定機を迎えるなど力強く試合に入り、スペインに自由なプレーを許さず。ボールを後方からつなごうとするスペインは、イングランドの組織的かつ精力的なハイプレスによって手錠をかけられた状態となり、前進することがほとんどできなかった。

スペインは時間が経つに連れて、ヤマルを中心とした展開でイングランドゴールに近づく場面もあったが、チャンスをつくるまでには至らない。スコアレスのまま試合は進んでいき、45分にイングランドが先制に成功した。アンダーソンのスルーパスからハリー・ケインがペナルティーエリア内に侵入すると、クバルシに倒されてPKの判定に。ハリー・ケイン自身がキッカーを務めると、冷静なシュートでGKウナイ・シモンを破っている。前半はイングランドの1点リードで終了。スペインのデ・ラ・フエンテ監督はハーフタイムに一気に交代カードを3枚切り、ミケル・メリーノ、ファビアン、クバルシを下げてペドリ、フェルミン、ハウセンを投入している。

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ハイプレス対策で展開力重視の選手交代を行ったスペインだが、その効果を発揮する前にイングランドに点差を広げられている。アウェーチームはまず53分、CKからアーセナルのようなスクリーンプレーを駆使して、フリーのコンサがヘディングシュートを決めて加点。さらに57分には連係を生かしたトランジションからベン・ホワイトが3点目を決めている。

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試合の大勢は決まったように見えたが、ここからスペインが世界王者の意地を見せた。63分、ヤマルがペナルティーエリア内に侵入すると、アンダーソンの一発レッドによる退場を誘発。このPKをオヤルサバルが決めて、スコアを1-3とした。数的優位に立ったスペインは、ここからイングランドを自陣に押し込んで、波状攻撃を仕掛ける。そして75分、スビメンディとの交代で出場したニコが、ヤマルの折り返したボールを左足で押し込み、1点差まで詰め寄った。

スペインはその後も10人のイングランドを相手に攻勢を見せ続けたが、同点に追いつくことはかなわず。イングランドが1点リードで試合終了のホイッスルを迎えている。この結果、グループCはイングランドとスペインが勝ち点15で並び、得失点差でイングランドが1位でのベスト8通過を果たした。ベスト8でイングランドは他グループの2位と対戦し、2ndレグをホームで戦う権利を得る。一方スペインは他グループの1位と対戦し、2ndレグがアウェーでの試合となる。

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なおスペインが敗戦したのは、じつに44試合ぶりのこととなる。EURO2024＆北中米W杯王者は、2024年3月のコロンビア戦で負けてからこのイングランド戦まで、34勝9分けという驚異的な成績を残していた。