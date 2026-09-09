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Shina Kanazawa Getty Images
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Yuta Tokuma

日本女子プロゴルフ選手権はどこで見られる？無料視聴はできる？

国内女子ゴルフ2026シーズンJLPGAツアー「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」はどこで見ることができるのか。放送・配信予定、無料視聴方法を紹介。

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日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、9月10日(木)から13日(日)にかけて『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』を開催。同大会は国内メジャー(公式競技)の1つだ。

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「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」はどこで見ることができるのか。放送・配信予定、無料視聴方法を紹介する。

ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜どこで見られる？

ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会は、片山津ゴルフ倶楽部 白山コース(石川県加賀市／6755ヤード・パー72)で開催される。

9月10日(木)に開幕し、4日間にわたって開催。最終第4ラウンドは13日(日)に行われる予定だ。

ラウンド

地上波

BS/CS

ネット

第1ラウンド
9月10日(木)


  • スカイA：11:15~15:30(LIVE)

第2ラウンド
9月11日(金)


  • スカイA：11:15~15:30(LIVE)

第3ラウンド
9月12日(土)

  • 朝日放送テレビ・テレビ朝日系列24局ネット：15:00~16:25(録画)
  • スカイA：7:00~12:00(LIVE)

第4ラウンド
9月13日(日)

  • 朝日放送テレビ・テレビ朝日系列24局ネット：14:00~15:55(録画)
  • スカイA：7:00~12:00(LIVE)
  • U-NEXT：7:00~14:00(LIVE)※表彰式終了まで
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ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜無料視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信されている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

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JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

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U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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