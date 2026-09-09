日本女子プロゴルフ選手権はどこで見られる？無料視聴はできる？

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、9月10日(木)から13日(日)にかけて『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』を開催。同大会は国内メジャー(公式競技)の1つだ。
「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」はどこで見ることができるのか。放送・配信予定、無料視聴方法を紹介する。
ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜どこで見られる？
ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会は、片山津ゴルフ倶楽部 白山コース(石川県加賀市／6755ヤード・パー72)で開催される。
9月10日(木)に開幕し、4日間にわたって開催。最終第4ラウンドは13日(日)に行われる予定だ。
ラウンド
地上波
BS/CS
ネット
第1ラウンド
第2ラウンド
第3ラウンド
第4ラウンド
ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜無料視聴方法
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信されている。
U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法U-NEXT
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。