JLPGA ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会のテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、9月10日(木)から13日(日)にかけて国内メジャー(公式競技)の1つ『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』が開催される。
本記事では、『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜開催概要
ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会は、9月10日(木)から4日間にわたって片山津ゴルフ倶楽部 白山コース(石川県加賀市／6755ヤード・パー72)で開催される。
日程
日程(日本時間)
ラウンド
9/10(木)
9/11(金)
9/12(土)
9/13(日)
ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜放送/配信予定
チャンネル
放送・配信時間
形態
ネット
朝日放送テレビ・テレビ朝日系列24局ネット
地上波
スカイA
CS
ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜おすすめ視聴方法
2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。
テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。
インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。
「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。
無料視聴方法
前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。
U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。
JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法U-NEXT
U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。
U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。