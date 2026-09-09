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SONY JLPGA Championship 2025Getty Images
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Yuta Tokuma

JLPGA ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会のテレビ放送/ネット配信・日程

国内女子ゴルフ2026シーズンJLPGAツアー「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、無料視聴方法を紹介。

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日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、9月10日(木)から13日(日)にかけて国内メジャー(公式競技)の1つ『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』が開催される。

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本記事では、『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜開催概要

ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会は、9月10日(木)から4日間にわたって片山津ゴルフ倶楽部 白山コース(石川県加賀市／6755ヤード・パー72)で開催される。

日程

日程(日本時間)

ラウンド

9/10(木)

1日目

9/11(金)

2日目

9/12(土)

3日目

9/13(日)

4日目

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ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜放送/配信予定

チャンネル

放送・配信時間

形態

U-NEXT

  • 【9/10(木)】6:40~18:00(LIVE)
  • 【9/11(金)】6:40~18:00(LIVE)
  • 【9/12(土)】7:00~13:45(LIVE)
  • 【9/13(日)】7:00~14:00(LIVE)※表彰式終了まで

ネット

朝日放送テレビ・テレビ朝日系列24局ネット

  • 【9/12(土)】15:00~16:25(録画)
  • 【9/13(日)】14:00~15:55(録画)

地上波

スカイA

  • 【9/10(木)】11:15~15:30(LIVE)
  • 【9/11(金)】11:15~15:30(LIVE)
  • 【9/12(土)】7:00~12:00(LIVE)
  • 【9/13(日)】7:00~12:00(LIVE)

CS

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ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

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JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

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U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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