JLPGA ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会のテレビ放送/ネット配信・日程

日本国内の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、9月10日(木)から13日(日)にかけて国内メジャー(公式競技)の1つ『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』が開催される。

本記事では、『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』の日程、放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜開催概要

ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会は、9月10日(木)から4日間にわたって片山津ゴルフ倶楽部 白山コース(石川県加賀市／6755ヤード・パー72)で開催される。

日程

日程(日本時間) ラウンド 9/10(木) 1日目 9/11(金) 2日目 9/12(土) 3日目 9/13(日) 4日目

ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜放送/配信予定

チャンネル 放送・配信時間 形態 U-NEXT 【9/10(木)】6:40~18:00(LIVE)

【9/11(金)】6:40~18:00(LIVE)

【9/12(土)】7:00~13:45(LIVE)

【9/13(日)】7:00~14:00(LIVE)※表彰式終了まで ネット 朝日放送テレビ・テレビ朝日系列24局ネット 【9/12(土)】15:00~16:25(録画)

【9/13(日)】14:00~15:55(録画) 地上波 スカイA 【9/10(木)】11:15~15:30(LIVE)

【9/11(金)】11:15~15:30(LIVE)

【9/12(土)】7:00~12:00(LIVE)

【9/13(日)】7:00~12:00(LIVE) CS

ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会｜おすすめ視聴方法

2026シーズンのJLPGAツアーは、地上波、BS、CS、インターネット配信で視聴可能となっている。

テレビ放送は各大会で放送局が異なるので、大会ごとの情報確認が必要だ。

インターネット配信では、JLPGAと「U-NEXT」が2029シーズンまで独占配信契約を結んでおり、JLPGAツアーを視聴することができる（一部トーナメントは対象外）。

「U-NEXT」では、JLPGAツアーを月額見放題プランで配信。なお、今シーズンから提供されているワールドゴルフパックのみの契約では視聴できないので注意が必要だ。

無料視聴方法

前述の通り、2026シーズンのJLPGAツアーはU-NEXTで独占配信される。U-NEXTの見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能となっている。

U-NEXTでは31日間無料トライアルを実施中。このキャンペーンを利用することで、お得にJLPGAツアーを視聴することができる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



