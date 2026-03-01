プロ野球は2026シーズンのオープン戦(春季非公式試合)が3月3日(火)に開催。福岡ソフトバンクホークスと東京ヤクルトスワローズが対戦する。

本記事では、ソフトバンクvsヤクルトのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

福岡ソフトバンクホークスvs東京ヤクルトスワローズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球オープン戦2026の福岡ソフトバンクホークスvs東京ヤクルトスワローズは、3月3日(火)にみずほPayPayドームで開催される。

プレイボール時間は18:00を予定している。

日程 プレイボール時間 対戦カード 3/3(火) 18:00 福岡ソフトバンクホークスvs東京ヤクルトスワローズ

福岡ソフトバンクホークスvs東京ヤクルトスワローズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 3/3(火)

18:00 スポーツライブ＋ DAZN(初月無料)

パ・リーグTV

Rakuten パ・リーグSpecial

ベースボールLIVE

※放送/配信予定は変更の可能性あり

福岡ソフトバンクホークスvs東京ヤクルトスワローズ｜オープン戦のおすすめ視聴方法

DAZN BASEBALLが初月無料キャンペーンを実施中！4月19日までの加入限定

(C)DAZN

DAZNの野球専用パック「DAZN BASEBALL」プランは、新たなシーズンの始まりを記念して初月無料となるキャンペーンを2026年4月19日(日)まで実施している。

プロ野球2026シーズン開幕に伴い、4月19日までに「DAZN BASEBALL」に加入すれば初月の1ヶ月が0円に。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題

(C)パ・リーグTV

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団本拠地開催の公式戦をライブ配信する。

もちろん春季キャンプやオープン戦、2軍公式戦なども見放題。この機会にお得なパ・リーグTVに登録してみよう。

