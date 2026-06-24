プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。パシフィック・リーグでは6月25日(木)、福岡ソフトバンクホークスとオリックス・バファローズが対戦する。

本記事では、ソフトバンクvsオリックスのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

福岡ソフトバンクホークス対オリックス・バファローズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の福岡ソフトバンクホークスvsオリックス・バファローズは、6月25日(木)にみずほPayPayドームで開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 6/25(木) 18:00 福岡ソフトバンクホークスvsオリックス・バファローズ

福岡ソフトバンクホークス対オリックス・バファローズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 6/25(木)

18:00 テレビ西日本

TOKYO MX

スポーツライブ＋ DAZN

パ・リーグTV

Rakuten パ・リーグSpecial

ベースボールLIVE

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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