プロ野球は2026シーズンのクライマックスシリーズ・ファイナルステージが開催。パシフィック・リーグでは10月15日(木)、福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが対戦する。

本記事では、ソフトバンクvs日本ハムのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球クライマックスシリーズ・ファイナルステージ2026の福岡ソフトバンクホークスvs北海道日本ハムファイターズは、10月15日(木)にみずほPayPayドームで開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 10/15(木) 18:00 福岡ソフトバンクホークスvs北海道日本ハムファイターズ

福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ｜放送・配信予定

日時 テレビ(地上波/衛星) ネット(スマホ/タブレット) 10/15(木)

18:00 テレビ西日本

TOKYO MX

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