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Yuta Tokuma

【10月14日】福岡ソフトバンクホークスvs北海道日本ハムファイターズのテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球クライマックスシリーズファイナルステージ2026

プロ野球クライマックスシリーズ・ファイナルステージ2026 福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズの試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

プロ野球は2026シーズンのクライマックスシリーズ・ファイナルステージが開催。パシフィック・リーグでは10月14日(水)、福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが対戦する。

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本記事では、ソフトバンクvs日本ハムのテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球クライマックスシリーズ・ファイナルステージ2026の福岡ソフトバンクホークスvs北海道日本ハムファイターズは、10月14日(水)にみずほPayPayドームで開催される。

日程

プレイボール時間

対戦カード

10/14(水)

18:00

福岡ソフトバンクホークスvs北海道日本ハムファイターズ

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福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ｜テレビ放送・ネット配信予定

日時

テレビ(地上波/衛星)

ネット(スマホ/タブレット)

10/14(水)
18:00

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クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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