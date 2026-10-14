ソフトバンクvs日本ハムの地上波テレビ中継・TVer配信はある？パ・リーグCSファイナル

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)・パ・リーグ ファイナルステージで、福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが対戦する。

本記事では、ソフトバンクvs日本ハムのパ・リーグCSファイナルについて、地上波テレビ放送、TVer配信の有無について紹介する。

ソフトバンクvs日本ハムの試合スケジュールは？

2026年プロ野球クライマックスシリーズ(CS)・パ・リーグ ファイナルステージでは、福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが対戦する。

試合は10月14日(水)から、すべてみずほPayPayドーム福岡で開催。第1戦から第7戦まで、いずれも18:00プレイボール予定となっている。

リーグ優勝のソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられており、アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。

開催日 試合 開始時間 会場 10月14日(水) 第1戦 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10月15日(木) 第2戦 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10月16日(金) 第3戦 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10月17日(土) 第4戦 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10月18日(日) 第5戦※ 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10月19日(月) 第6戦※ 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10月20日(火) 第7戦※ 18:00 みずほPayPayドーム福岡 10月21日(水) 予備日 18:00 みずほPayPayドーム福岡

※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催されない。

※予備日は順延が発生した場合などに使用される。

ソフトバンクvs日本ハムの地上波テレビ中継・TVer配信はある？

ソフトバンクvs日本ハムのパ・リーグCSファイナルは、地上波ではTOKYO MXが全試合を中継予定。さらに、福岡・北海道のローカル局でも試合ごとに放送が予定されている。

福岡地区ではFBS福岡放送、TNCテレビ西日本、RKB毎日放送、TVQ九州放送、KBC九州朝日放送、北海道地区ではHTB北海道テレビ、STV札幌テレビ、HBC北海道放送、TVhテレビ北海道などが一部試合を放送する。

日程 試合 地上波テレビ放送 10月14日(水) 第1戦 TOKYO MX 17:59～

FBS福岡放送 18:15～

HTB北海道テレビ 18:15～ 10月15日(木) 第2戦 TOKYO MX 17:59～

TNCテレビ西日本 18:09～

STV札幌テレビ 18:15～ 10月16日(金) 第3戦 TOKYO MX 17:59～

RKB毎日放送 18:15～

HBC北海道放送 18:15～ 10月17日(土) 第4戦 TOKYO MX 17:59～

TVQ九州放送 17:30～

TVhテレビ北海道 18:30～ 10月18日(日) 第5戦※ TOKYO MX 17:59～

KBC九州朝日放送 18:56～ 10月19日(月) 第6戦※ TOKYO MX 17:59～

KBC九州朝日放送 18:15～

HTB北海道テレビ 18:15～ 10月20日(火) 第7戦※ TOKYO MX 17:59～

FBS福岡放送 18:15～

STV札幌テレビ

※第5戦以降は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

ソフトバンクvs日本ハムのネット配信予定は？

ソフトバンクvs日本ハムのパ・リーグCSファイナルは、複数の動画配信サービスで全試合ライブ配信される予定となっている。

主な配信サービスは、DAZN、パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV。第1戦から第7戦まで、決着するまでの全試合を視聴できる。

配信サービス 配信予定 DAZN 全試合ライブ配信 パ・リーグTV 全試合ライブ配信 ベースボールLIVE 全試合ライブ配信 Rakuten TV 全試合ライブ配信

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