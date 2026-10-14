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Aoi Fujimiya

ソフトバンクvs日本ハムの地上波テレビ中継・TVer配信はある？パ・リーグCSファイナル

【パ・リーグCSファイナル2026】ソフトバンクvs日本ハムの地上波テレビ中継はある？TVer無料配信・BS/CS・ネット中継予定まとめ。

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)・パ・リーグ ファイナルステージで、福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが対戦する。

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本記事では、ソフトバンクvs日本ハムのパ・リーグCSファイナルについて、地上波テレビ放送、TVer配信の有無について紹介する。

ソフトバンクvs日本ハムの試合スケジュールは？

2026年プロ野球クライマックスシリーズ(CS)・パ・リーグ ファイナルステージでは、福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが対戦する。

試合は10月14日(水)から、すべてみずほPayPayドーム福岡で開催。第1戦から第7戦まで、いずれも18:00プレイボール予定となっている。

リーグ優勝のソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられており、アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。

開催日

試合

開始時間

会場

10月14日(水)

第1戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10月15日(木)

第2戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10月16日(金)

第3戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10月17日(土)

第4戦

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10月18日(日)

第5戦※

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10月19日(月)

第6戦※

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10月20日(火)

第7戦※

18:00

みずほPayPayドーム福岡

10月21日(水)

予備日

18:00

みずほPayPayドーム福岡

※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催されない。
※予備日は順延が発生した場合などに使用される。

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ソフトバンクvs日本ハムの地上波テレビ中継・TVer配信はある？

ソフトバンクvs日本ハムのパ・リーグCSファイナルは、地上波ではTOKYO MXが全試合を中継予定。さらに、福岡・北海道のローカル局でも試合ごとに放送が予定されている。

福岡地区ではFBS福岡放送、TNCテレビ西日本、RKB毎日放送、TVQ九州放送、KBC九州朝日放送、北海道地区ではHTB北海道テレビ、STV札幌テレビ、HBC北海道放送、TVhテレビ北海道などが一部試合を放送する。

日程

試合

地上波テレビ放送

10月14日(水)

第1戦

TOKYO MX 17:59～
FBS福岡放送 18:15～
HTB北海道テレビ 18:15～

10月15日(木)

第2戦

TOKYO MX 17:59～
TNCテレビ西日本 18:09～
STV札幌テレビ 18:15～

10月16日(金)

第3戦

TOKYO MX 17:59～
RKB毎日放送 18:15～
HBC北海道放送 18:15～

10月17日(土)

第4戦

TOKYO MX 17:59～
TVQ九州放送 17:30～
TVhテレビ北海道 18:30～

10月18日(日)

第5戦※

TOKYO MX 17:59～
KBC九州朝日放送 18:56～

10月19日(月)

第6戦※

TOKYO MX 17:59～
KBC九州朝日放送 18:15～
HTB北海道テレビ 18:15～

10月20日(火)

第7戦※

TOKYO MX 17:59～
FBS福岡放送 18:15～
STV札幌テレビ

※第5戦以降は、それまでに決着していない場合のみ開催される。

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ソフトバンクvs日本ハムのネット配信予定は？

ソフトバンクvs日本ハムのパ・リーグCSファイナルは、複数の動画配信サービスで全試合ライブ配信される予定となっている。

主な配信サービスは、DAZNパ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV。第1戦から第7戦まで、決着するまでの全試合を視聴できる。

配信サービス

配信予定

DAZN

全試合ライブ配信

パ・リーグTV

全試合ライブ配信

ベースボールLIVE

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Rakuten TV

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