ソフトバンクvs日本ハムの地上波テレビ中継・TVer配信はある？パ・リーグCSファイナル

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)・パ・リーグ ファイナルステージで、福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが対戦する。
本記事では、ソフトバンクvs日本ハムのパ・リーグCSファイナルについて、地上波テレビ放送、TVer配信の有無について紹介する。
ソフトバンクvs日本ハムの試合スケジュールは？
2026年プロ野球クライマックスシリーズ(CS)・パ・リーグ ファイナルステージでは、福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズが対戦する。
試合は10月14日(水)から、すべてみずほPayPayドーム福岡で開催。第1戦から第7戦まで、いずれも18:00プレイボール予定となっている。
リーグ優勝のソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられており、アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。
開催日
試合
開始時間
会場
10月14日(水)
第1戦
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10月15日(木)
第2戦
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10月16日(金)
第3戦
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10月17日(土)
第4戦
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10月18日(日)
第5戦※
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10月19日(月)
第6戦※
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10月20日(火)
第7戦※
18:00
みずほPayPayドーム福岡
10月21日(水)
予備日
18:00
みずほPayPayドーム福岡
※ステージ勝者が決定した時点で、以降の試合は開催されない。
※予備日は順延が発生した場合などに使用される。
ソフトバンクvs日本ハムの地上波テレビ中継・TVer配信はある？
ソフトバンクvs日本ハムのパ・リーグCSファイナルは、地上波ではTOKYO MXが全試合を中継予定。さらに、福岡・北海道のローカル局でも試合ごとに放送が予定されている。
福岡地区ではFBS福岡放送、TNCテレビ西日本、RKB毎日放送、TVQ九州放送、KBC九州朝日放送、北海道地区ではHTB北海道テレビ、STV札幌テレビ、HBC北海道放送、TVhテレビ北海道などが一部試合を放送する。
日程
試合
地上波テレビ放送
10月14日(水)
第1戦
TOKYO MX 17:59～
10月15日(木)
第2戦
TOKYO MX 17:59～
10月16日(金)
第3戦
TOKYO MX 17:59～
10月17日(土)
第4戦
TOKYO MX 17:59～
10月18日(日)
第5戦※
TOKYO MX 17:59～
10月19日(月)
第6戦※
TOKYO MX 17:59～
10月20日(火)
第7戦※
TOKYO MX 17:59～
※第5戦以降は、それまでに決着していない場合のみ開催される。
ソフトバンクvs日本ハムのネット配信予定は？
ソフトバンクvs日本ハムのパ・リーグCSファイナルは、複数の動画配信サービスで全試合ライブ配信される予定となっている。
主な配信サービスは、DAZN、パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten TV。第1戦から第7戦まで、決着するまでの全試合を視聴できる。
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