ソフトバンクCS2026チケット販売はいつから？取り方と倍率まとめ

2026年のパ・リーグ クライマックスシリーズ(CS)ファイナルステージで、福岡ソフトバンクホークスが日本シリーズ進出を懸けて戦う。

本記事では、ソフトバンクCS2026のチケット販売日程、購入方法を紹介する。

ソフトバンクCS2026の試合日程

福岡ソフトバンクホークスは、2026年パ・リーグのクライマックスシリーズ ファイナルステージに出場する。

会場はみずほPayPayドーム福岡。2026年から導入された新ルールが適用され、ソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられる。最大7試合制で行われ、アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズ進出となる。

試合 日程 開始時間 会場 第1戦 10月14日(水) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第2戦 10月15日(木) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第3戦 10月16日(金) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第4戦 10月17日(土) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第5戦 10月18日(日) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第6戦 10月19日(月) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第7戦 10月20日(火) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 予備日 10月21日(水) 18:00 みずほPayPayドーム福岡

ソフトバンクCS2026のチケット販売はいつから？

ソフトバンクのCSファイナルステージのチケットは、会員向け先行販売が9月21日(月・祝)11:00から、一般販売が9月22日(火・休)10:00からスタートする。

ビジター応援指定席については、ファーストステージの勝者が決定した翌日の10:00から販売される。

販売区分 販売開始 会員先行先着順販売 9月21日(月・祝)11:00～ 一般販売 9月22日(火・休)10:00～ ビジター応援指定席 ファーストステージ勝者決定翌日10:00～

会員先行販売は、クラブホークス会員やタカポイント会員が対象。会員ステージに応じて順次販売が行われる。

ソフトバンクCS2026チケットの取り方

ソフトバンクのCSチケットは、ホークス公式チケット販売サービス「タカチケット」を中心に、各種プレイガイドから購入できる。

タカチケット

「タカチケット」では、クラブホークス会員やタカポイント会員がチケットを購入できる。

クラブホークス会員には割引価格で購入できる特典があり、決済方法はクレジットカード、PayPay、セブン-イレブン決済などに対応している。

クレジットカードを利用する場合は、本人認証サービス「3Dセキュア2.0」の事前登録を済ませておきたい。

各種プレイガイド

一般販売では、タカチケットのほか、以下のプレイガイドでも購入できる。

セブンチケット

ローソンチケット

チケットぴあ

販売開始直後はアクセスが集中する可能性があるため、事前に会員登録やログインを済ませておくとスムーズだ。

公式リセール

先行販売や一般販売で完売した場合でも、タカチケットの「公式リセールサービス」でチケットを購入できる可能性がある。

対象となるのはタカチケットで購入されたQRチケット。出品状況によっては、試合直前にチケットが購入できるケースもあるため、完売後も定期的にチェックしておきたい。

ソフトバンクCS2026チケットの倍率は？

ソフトバンクのCSチケットについて、公式から具体的な当選倍率は公表されていない。

ただし、クライマックスシリーズは日本シリーズ進出を懸けた短期決戦となるため、レギュラーシーズンと比較してチケット需要が高まりやすい。

特に土日に開催される第4戦・第5戦や、日本シリーズ進出が決まる可能性のある試合は人気が集中し、チケットの入手難易度が高くなることが予想される。

一方、第1戦から第3戦までは平日のナイターとなるため、週末開催の試合と比較すると狙いやすい場合がある。

ソフトバンクCS2026のチケットを取りやすくする方法

CSのチケットを確保するには、一般販売だけでなく会員先行販売も活用し、購入機会を増やすことがポイントとなる。

また、一般販売で完売した場合でも公式リセールに出品される可能性があるため、販売終了後も諦めずに確認しておきたい。

方法 ポイント 会員先行販売を利用 一般販売より早い段階で購入できる 平日の試合を狙う 土日開催より競争率が下がる場合がある 販売開始前にログイン 販売開始後の購入手続きを進めやすい 決済方法を事前確認 クレジットカード利用時は3Dセキュア2.0を確認 複数のプレイガイドを確認 タカチケット以外から購入できる可能性がある 公式リセールを確認 完売後や試合直前でも入手できる可能性がある

チケット流通サービスの利用について

ユーザー数の多いチケジャムなどのチケット流通サービスでは、大型公演や人気イベントのチケットが取り扱われるケースもある。

出品されているチケットを探すだけでなく、「リクエスト」機能を利用して希望する公演や価格などの条件を提示する方法もある。

ただし、非公式のチケット流通サービスを利用する場合は、出品条件やチケットの有効性などを十分に確認する必要がある。

チケット流通サービス利用時の注意点

チケット不正転売禁止法では、興行主の同意なく、販売価格を超える金額で有償譲渡する行為などが不正転売として規制されている。

また、入場資格者の氏名確認が行われる公演では、転売されたチケットでは入場できない場合もある。

特に公式販売価格を大きく上回る出品や、本人確認が必要なチケットについては注意が必要だ。

安全にチケットを入手するためにも、まずは興行主や主催者が案内する公式販売、公式リセールの情報を優先して確認したい。

チケジャムでリクエストする場合の流れ

チケジャム公式サイト へアクセス Yahoo! JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスなどを利用して無料会員登録 トップページから「リクエストする」を選択 希望する公演やチケット条件、価格などを入力 内容を確認してリクエストを投稿

現時点では、公式リセールの案内がある場合はそちらを優先するのが基本となる。

チケットの購入を検討する際は、公式サイトの販売情報や入場条件を事前に確認したうえで利用したい。