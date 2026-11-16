2026年11月17日(火)の「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で日本代表と対戦するパラグアイ代表。夏の2026年FIFAワールドカップでラウンド16進出を決めた同国には、ブライトンのディエゴ・ゴメスやイプスウィッチ・タウンのフリオ・エンシソなどの注目選手を擁している。

本記事では、日本代表と対戦するパラグアイ代表の有名選手や注目プレーヤーを紹介する。

パラグアイ代表の有名選手・注目プレーヤーは？

11月のインターナショナルブレイクで日本代表と対戦するパラグアイ代表には、ブライトンで三笘薫とチームメイトのディエゴ・ゴメスやイプスウィッチ・タウンで前田大然とともにプレーするフリオ・エンシソ、さらにベテランのミゲル・アルミロンなどが選出されている。日本代表戦で注目すべき5選手を紹介する。

■フリオ・エンシソ

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所属クラブ：イプスウィッチ・タウン（イングランド）

ポジション：FW

生年月日：2004年1月23日(22歳)

代表通算：40試合6得点

パラグアイ代表の攻撃を牽引する若きアタッカーがエンシソだ。母国のリベルタで頭角を現し、2022年にブライトンへ移籍。プレミアリーグで経験を積み、ストラスブールを経て、2026年夏にイプスウィッチへ加入した。細かなボールタッチを生かしたドリブルや、積極的にゴールを狙うシュートが持ち味。前線の複数ポジションをこなす攻撃の中心選手であり、先のシンガポール戦でも得点を挙げた。日本代表守備陣にとって警戒すべき存在になり得る。

■ディエゴ・ゴメス

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所属クラブ：ブライトン（イングランド）

ポジション：MF

生年月日：2003年3月27日(23歳)

代表通算：31試合3得点

パラグアイ代表の中盤を支える若手の中心選手がゴメスだ。母国のリベルタでプロデビューを果たし、インテル・マイアミでのプレーを経て、2025年にブライトンへ加入。豊富な運動量と球際の強さを武器に、攻守両面で存在感を発揮し、今季のチームの躍進に貢献している。中盤でのボール奪取だけでなく、積極的な攻撃参加や前線への飛び出しも持ち味だ。パラグアイ代表の攻守をつなぐ重要な選手だ。

■ミゲル・アルミロン

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所属クラブ：アトランタ・ユナイテッド（アメリカ）

ポジション：MF

生年月日：1994年2月10日(32歳)

代表通算：83試合12得点

パラグアイ代表の攻撃を支える経験豊富なアタッカーがアルミロンだ。母国のセロ・ポルテーニョでプロデビューを果たし、ラヌースやアトランタ・ユナイテッドを経て、2019年にニューカッスルへ移籍。プレミアリーグで長く活躍し、2025年に古巣アトランタへ復帰した。抜群のスピードと豊富な運動量、左足を生かしたドリブル突破が持ち味。攻守に献身的なプレーを見せる代表の主力だ。前回の日本戦で1得点を挙げた同選手は日本代表にとって警戒が必要な選手になりそうだ。

■グスタボ・ゴメス

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所属クラブ：パルメイラス（ブラジル）

ポジション：DF

生年月日：1993年5月6日(33歳)

代表通算：96試合4得点

パラグアイ代表の守備を統率するキャプテンがゴメスだ。母国のリベルタやアルゼンチンのラヌース、イタリアのACミランを経て、2018年にパルメイラスへ加入。ブラジルの名門クラブで主将を務め、コパ・リベルタドーレス連覇など数々のタイトル獲得に貢献してきた。対人守備の強さや空中戦での競り合いに加え、優れた統率力も持ち味。豊富な経験を生かして最終ラインを支えるパラグアイ代表の大黒柱だ。日本戦でも攻撃陣の前に立ちはだかることが予想される。

■オマル・アルデレーテ

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所属クラブ：サンダーランド（イングランド）

ポジション：DF

生年月日：1996年12月26日(29歳)

代表通算：42試合3得点

パラグアイ代表の最終ラインを支える実力派センターバックがアルデレーテだ。母国のセロ・ポルテーニョでプロデビューを果たし、バーゼルやヘルタ・ベルリン、バレンシアなど欧州各国のクラブで経験を積んだ。スペインのヘタフェで主力として活躍した後に加入したサンダーランドでも活躍し、昨季の大躍進を支えた。強靱なフィジカルを生かした対人守備や空中戦の強さが持ち味。主将ゴメスとともに堅守を支える重要な存在だ。

日本代表vsパラグアイ代表｜試合情報

「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsパラグアイ代表は、日本時間2026年11月17日(火)22時10分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。

大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）

対戦カード：日本代表 vs パラグアイ代表

試合日時：2026年11月17日(火)

キックオフ：22:10（現地21:10）

会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）

日本代表vsパラグアイ代表｜テレビ放送・ネット配信予定

11月17日(火)の日本代表vsパラグアイ代表は、地上波『日本テレビ系列』で生中継、ネット『TVer』と『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、見逃し配信の対象にもなっている。

放送局・配信サービス 放送・配信時間 日本テレビ系列 生中継(22:05～24:09) U-NEXT ライブ配信(21:25～)

見逃し配信 TVer ライブ配信(22:00～)

日本vsパラグアイのおすすめ視聴方法

国際親善試合の日本vsパラグアイは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」または「月額プラン(31日間無料トライアル)」への登録が必要となる。

「月額プラン」には初回31日間の無料トライアル期間があり、期間中は日本vsパラグアイをはじめ、シンガポールvsパラグアイ、シンガポールvsブラジルなど対象の見放題作品が視聴可能。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

なお、日本vsパラグアイは森保一監督が率いる日本代表としては最終戦に。『U-NEXT』では事前番組で監督や選手への貴重なインタビュー映像などを配信するほか、「全力応援解説LIVE」では代表レジェンドOBたちと一緒に日本代表を応援することができ、「徹底分析解説LIVE」は戦術解説に特化しているなど好みの視聴体験に合わせてチャンネルを選ぶことができる。

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サッカー日本代表｜最新情報

日本代表に関する最新情報は以下にまとめている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。