日本代表戦は近年、地上波・BS放送に加えて『DAZN』などネット配信サービスでも視聴できるケースが増えており、試合によって放送形態が異なる。

本記事では、サッカー日本代表対アイスランド代表戦の地上波放送予定をはじめ、BS・CS・ネット配信情報、無料視聴方法について紹介する。

サッカー日本代表対アイスランドはいつ？

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)対アイスランド代表の一戦「キリンチャレンジカップ2026」は、2026年5月31日(日)に開催される。

会場は東京・国立競技場。キックオフ時間は19:25予定となっている。

今回の試合は、6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」直前の国内最終戦として実施され、日本代表にとって“壮行試合”という位置付けとなる。

ワールドカップ本大会前最後の国内開催試合ということもあり、森保ジャパンの最終メンバーや本大会へ向けた戦術確認にも注目が集まる。

項目 内容 大会名 キリンチャレンジカップ2026 対戦カード 日本代表 vs アイスランド代表 開催日 2026年5月31日(日) キックオフ 19:25予定 会場 国立競技場

W杯開幕前最後の国内戦となるため、本大会へ向けた仕上がりやスタメン構成にも大きな注目が集まりそうだ。

サッカー日本代表対アイスランドの地上波放送・BS・CS無料中継はある？

2026年5月31日に国立競技場で開催される「キリンチャレンジカップ2026 日本代表対アイスランド代表」は、日本テレビ系列で地上波生中継される。

ワールドカップ前国内最終戦として注目を集める一戦となっており、試合後には壮行セレモニーの中継も予定されている。

また、ネット配信では『TVer』と『DAZN』で無料ライブ配信が実施されるため、スマホ・PC・タブレットからも視聴可能だ。

特に『DAZN』では、W杯本大会を見据えた“ワールドカップ仕様”の特別中継体制が予定されており、日本代表戦への注目度も高まっている。

一方、現時点ではBS放送・CS放送での中継予定は発表されていない。

放送・配信 内容 視聴方法 地上波 日本テレビ系全国ネット生中継 無料 TVer ライブ配信 無料 DAZN 無料ライブ配信 無料登録 BS放送 現時点で発表なし - CS放送 現時点で発表なし -

キックオフは19:25予定となっており、日本テレビ系の放送時間は19:20〜21:54予定。地上波・ネットともに無料視聴できるため、比較的視聴しやすい日本代表戦となりそうだ。

サッカー日本代表対アイスランド合のおすすめ視聴方法

アイスランドとの直前強化試合は、地上波『日本テレビ系』で全国生中継。ネット『TVer』でも同時ライブ配信が行われる。

そして、ネット『DAZN』でも無料ライブ配信を予定。『DAZN』はW杯本大会の日本戦も無料配信するほか、日本以外も含めすべての試合をライブ＆見逃し配信する唯一のプラットフォームだ。『DAZN』のおすすめ視聴方法は以下の通り。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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