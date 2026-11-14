2026年11月14日(土)の「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」で日本代表と対戦するブラジル代表。カルロ・アンチェロッティ率いるチームには、レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールやバルセロナのハフィーニャなど主力が選出されている。

本記事では、日本代表と対戦するブラジル代表の有名選手や注目プレーヤーを紹介する。

ブラジル代表の有名選手・注目プレーヤーは？

11月のインターナショナルブレイクで日本代表とシンガポール代表と対戦するブラジル代表には、ヴィニシウス・ジュニオールやハフィーニャらが選出された。日本代表戦で注目すべき5選手を紹介する。

■ヴィニシウス・ジュニオール

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所属クラブ：レアル・マドリード（スペイン）

ポジション：FW

生年月日：2000年7月12日(26歳)

代表通算：57試合14得点

ブラジル代表の攻撃をけん引するのが、世界屈指のウィンガーであるヴィニシウス。レアル・マドリードでUEFAチャンピオンズリーグ制覇など、数々のタイトル獲得に貢献し、爆発的なスピードと鋭いドリブル突破を武器に、世界最高峰のアタッカーへと成長を遂げた。ブラジル代表では、クラブでも指導を受けた指揮官アンチェロッティの下で攻撃の中心を担っている。個人技で局面を打開する能力に加え、決定力も兼ね備えており、日本代表にとって最も警戒すべき選手の一人だ。

■ハフィーニャ

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所属クラブ：バルセロナ（スペイン）

ポジション：FW

生年月日：1996年12月14日(29歳)

代表通算：43試合12得点

ブラジル代表の攻撃を支えるのが、バルセロナで活躍するハフィーニャだ。豊富な運動量と鋭いドリブル突破、精度の高い左足を武器に、得点とチャンスメイクの両面で存在感を発揮。バルセロナで近年圧倒的なスタッツを残しており、ラ・リーガ優勝などを成し遂げた。ブラジル代表でも主力としてプレーし、ヴィニシウスらとともに強力な攻撃陣を形成。自らゴールを狙うだけでなく、正確なパスやクロスで決定機を演出する能力も高く、日本代表が警戒しなければならないアタッカーだ。

■ガブリエウ・マガリャンイス

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所属クラブ：アーセナル（イングランド）

ポジション：DF

生年月日：1997年12月19日(28歳)

代表通算：24試合1得点

ブラジル代表の最終ラインを支えるのが、アーセナルに所属するガブリエウだ。190cmの長身と屈強なフィジカルを生かした対人守備、空中戦の強さを武器に、プレミアリーグ屈指のセンターバックとして活躍。守備面だけでなく、セットプレーでの得点力も大きな魅力だ。ブラジル代表でも守備の中心選手として存在感を発揮しており、2026年ワールドカップの日本戦では同点ゴールをアシストを記録して勝利に貢献した。攻守両面で日本代表の前に立ちはだかることが予想される。

■ブルーノ・ギマランイス

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所属クラブ：アーセナル（イングランド）

ポジション：MF

生年月日：1997年11月16日(28歳)

代表通算：51試合4得点

ブラジル代表の中盤を支えるのが、ギマランイスだ。優れたボール奪取能力と正確なパス、広い視野を武器に、攻守両面で存在感を発揮する万能型ミッドフィルダー。今夏にプレミアリーグ王者のアーセナルに加入し、すぐに主力に定着した。高い戦術理解力と豊富な運動量を生かし、中盤での攻撃の組み立てから守備のサポートまで幅広い役割を担う。ブラジル代表で若返りを図る中盤の中心選手としてチームを支えており、中盤の主導権争いが重要視される日本代表戦でもカギを握る存在になり得る。

■エステヴァン

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所属クラブ：チェルシー（イングランド）

ポジション：FW

生年月日：2007年4月24日(19歳)

代表通算：14試合6得点

ブラジル代表の次世代を担う逸材が、チェルシーに所属する19歳のエステヴァンだ。パルメイラス時代から卓越したドリブル技術とスピードで注目を集め、2025年夏にチェルシーへ加入。鋭い方向転換と左足の精度を武器に、右サイドから積極的に仕掛ける攻撃的な選手だ。ブラジル代表では2025年に初ゴールを記録すると、韓国戦で2得点を挙げるなど存在感を発揮。ワールドカップ出場はならなかったが、その悔しさを晴らすべく、前回のインターナショナルブレイクでも活躍した。調子を上げる19歳のウィンガーの日本戦でのパフォーマンスに注目だ。

日本代表vsブラジル代表｜試合情報

2026年ワールドカップ ラウンド32の再戦となる「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」の日本代表vsブラジル代表は、日本時間2026年11月14日(土)19時15分にキックオフを迎える。試合会場はシンガポールの「シンガポール国立競技場」だ。

大会名：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE（国際親善試合）

対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表

試合日時：2026年11月14日(土)

キックオフ：19:15（現地18:15）

会場：シンガポール国立競技場（シンガポール・カラン地区）

日本代表vsブラジル代表｜放送・配信予定

11月14日(土)の日本代表vsブラジル代表は、地上波『テレビ朝日系列』で生中継、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定している。なお、『U-NEXT』では、ブラジル戦を完全無料でライブ配信、さらに見逃し配信の対象にもなっている。