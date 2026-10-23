SMBC日本シリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定

プロ野球の日本一を決める「SMBC日本シリーズ2026」で、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。
本記事では、SMBC日本シリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
SMBC日本シリーズ2026の日程・対戦カード
SMBC日本シリーズ2026は、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスの対戦となる。
DeNAはセ・リーグ代表、ソフトバンクはパ・リーグ代表として日本シリーズに進出。第1・2戦は横浜スタジアム、第3～5戦はみずほPayPayドーム福岡、第6・7戦は再び横浜スタジアムで開催される。
シリーズは10月24日(土)に開幕。最大7試合制で行われ、先に4勝したチームが2026年の日本一に輝く。
試合
日程
試合開始
開催球場
第1戦
10月24日(土)
18:30
横浜スタジアム
第2戦
10月25日(日)
18:00
横浜スタジアム
移動日
10月26日(月)
―
―
第3戦
10月27日(火)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
第4戦
10月28日(水)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
第5戦
10月29日(木) ※
18:00
みずほPayPayドーム福岡
移動日
10月30日(金)
―
―
第6戦
10月31日(土) ※
18:30
横浜スタジアム
第7戦
11月1日(日) ※
18:00
横浜スタジアム
※第5戦～第7戦は、それまでの勝敗状況によって開催されない場合がある。
SMBC日本シリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？
SMBC日本シリーズ2026は、地上波ではTBS系列、日本テレビ系列、テレビ朝日系列が試合ごとに生中継を担当し、一部カードはNHK BSでも放送される予定となっている。
ネットではTVerが全試合をライブ配信予定。さらに、第1～3戦、第6戦、第7戦はU-NEXT、第4戦はHulu、第5戦はABEMAで視聴できる。
テレビ放送予定
試合
日程
試合開始
放送局
放送開始予定
第1戦
10月24日(土)
18:30
TBS系列
18:11～（18:20～）
第2戦
10月25日(日)
18:00
TBS系列 / NHK BS
17:45～
第3戦
10月27日(火)
18:00
TBS系列 / NHK BS
17:50～
第4戦
10月28日(水)
18:00
日本テレビ系列
18:00～
第5戦
10月29日(木) ※
18:00
テレビ朝日系列
17:50～（一部地域を除く）
第6戦
10月31日(土) ※
18:30
TBS系列
番組枠調整中
第7戦
11月1日(日) ※
18:00
TBS系列
番組枠調整中
第5戦から第7戦は、シリーズの勝敗状況によって開催されない場合がある。
ネット配信予定
全試合をネットで追いたい場合はTVerが使いやすい。U-NEXTでは第1～3戦に加え、シリーズが第6戦・第7戦までもつれた場合もライブ配信される予定だ。
日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法
【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり
『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。
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10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。
■Huluの登録方法
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■ABEMAの登録方法
- 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
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プロ野球日本シリーズ2026の関連情報
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。