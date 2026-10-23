SMBC日本シリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定

【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴 【第4戦を配信】 Hulu 10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！ 野球以外もドラマ・アニメ・映画など見放題作品多数！ 見放題作品多数 今すぐ視聴 【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴 【第4戦を配信】 Hulu 10月28日の日本シリーズ第4戦はHuluでライブ配信！ 野球以外もドラマ・アニメ・映画など見放題作品多数！ 見放題作品多数 今すぐ視聴 【第5戦を配信】 ABEMA 10月29日の日本シリーズ第5戦はABEMAで中継！ 便利機能が使えるABEMAプレミアムへの登録がおすすめ プレミアム登録で広告なし 今すぐ視聴

プロ野球の日本一を決める「SMBC日本シリーズ2026」で、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが対戦する。

本記事では、SMBC日本シリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

SMBC日本シリーズ2026の日程・対戦カード

SMBC日本シリーズ2026は、横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスの対戦となる。

DeNAはセ・リーグ代表、ソフトバンクはパ・リーグ代表として日本シリーズに進出。第1・2戦は横浜スタジアム、第3～5戦はみずほPayPayドーム福岡、第6・7戦は再び横浜スタジアムで開催される。

シリーズは10月24日(土)に開幕。最大7試合制で行われ、先に4勝したチームが2026年の日本一に輝く。

試合 日程 試合開始 開催球場 第1戦 10月24日(土) 18:30 横浜スタジアム 第2戦 10月25日(日) 18:00 横浜スタジアム 移動日 10月26日(月) ― ― 第3戦 10月27日(火) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第4戦 10月28日(水) 18:00 みずほPayPayドーム福岡 第5戦 10月29日(木) ※ 18:00 みずほPayPayドーム福岡 移動日 10月30日(金) ― ― 第6戦 10月31日(土) ※ 18:30 横浜スタジアム 第7戦 11月1日(日) ※ 18:00 横浜スタジアム

※第5戦～第7戦は、それまでの勝敗状況によって開催されない場合がある。

SMBC日本シリーズ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

SMBC日本シリーズ2026は、地上波ではTBS系列、日本テレビ系列、テレビ朝日系列が試合ごとに生中継を担当し、一部カードはNHK BSでも放送される予定となっている。

ネットではTVerが全試合をライブ配信予定。さらに、第1～3戦、第6戦、第7戦はU-NEXT、第4戦はHulu、第5戦はABEMAで視聴できる。

テレビ放送予定

試合 日程 試合開始 放送局 放送開始予定 第1戦 10月24日(土) 18:30 TBS系列 18:11～（18:20～） 第2戦 10月25日(日) 18:00 TBS系列 / NHK BS 17:45～ 第3戦 10月27日(火) 18:00 TBS系列 / NHK BS 17:50～ 第4戦 10月28日(水) 18:00 日本テレビ系列 18:00～ 第5戦 10月29日(木) ※ 18:00 テレビ朝日系列 17:50～（一部地域を除く） 第6戦 10月31日(土) ※ 18:30 TBS系列 番組枠調整中 第7戦 11月1日(日) ※ 18:00 TBS系列 番組枠調整中

第5戦から第7戦は、シリーズの勝敗状況によって開催されない場合がある。

ネット配信予定

配信サービス 対象試合 配信内容 TVer 全試合 ライブ配信 U-NEXT 第1～3戦、第6・7戦 ライブ配信。31日間無料トライアルあり Hulu 第4戦 ライブ配信 ABEMA 第5戦 ライブ配信 DAZN 配信なし ×

全試合をネットで追いたい場合はTVerが使いやすい。U-NEXTでは第1～3戦に加え、シリーズが第6戦・第7戦までもつれた場合もライブ配信される予定だ。

日本シリーズ2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】第1～3・6・7戦をライブ配信＆無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では日本シリーズ2026の第1戦～第3戦、第6戦・第7戦(開催の場合)をライブ配信する。U-NEXTには31日間無料トライアルが利用可能。体験期間内にキャンセルすれば追加費用はかからない。

U-NEXTなら地上波とは異なりCMなし、終了まで完全ノーカットで配信するのでおすすめだ。

■U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

【Hulu】第4戦をライブ配信！

Hulu

10月28日の第4戦は『Hulu』でもライブ配信を行う。

■Huluの登録方法

Hulu公式サイトにアクセス 使用するメールアドレスを入力して確認コードを送信 氏名などの必要情報と決済方法を入力して登録完了！

【ABEMA】第5戦をライブ配信！

（C）AbemaTV,Inc.

『ABEMAプレミアム』とは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

なお、『ABEMA』では10月29日(木)の日本シリーズ第5戦をライブ配信予定だ。

■ABEMAの登録方法

プロ野球日本シリーズ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。