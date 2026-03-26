Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoスロバキア
National Football Stadium
team-logoコソボ
W杯欧州予選プレーオフを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆先着限定キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【3月27日】スロバキアvsコソボのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選プレーオフ準決勝

ワールドカップ 欧州予選
スロバキア 対 コソボ
スロバキア
コソボ

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝、スロバキア代表対コソボ代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年3月27日(金)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝で、スロバキア代表とコソボ代表が対戦する。

W杯欧州予選プレーオフを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆先着限定キャンペーン実施中キャンペーンはこちら

本記事では、スロバキアvsコソボの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

スロバキアvsコソボ｜試合日程・キックオフ時間

スロバキアvsコソボは、日本時間3月27日(金)にスロバキアのブラチスラバにある、ナールドニー・フトバロヴィー・シュタディオーンで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選プレーオフ 準決勝
  • 日時：2026年3月27日(金)4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：スロバキア代表 vs コソボ代表
  • 会場：ナールドニー・フトバロヴィー・シュタディオーン

W杯欧州予選プレーオフを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆先着限定キャンペーン実施中キャンペーンはこちら

スロバキアvsコソボ｜放送・配信予定

W杯欧州予選プレーオフ準決勝のスロバキアvsコソボは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

W杯欧州予選プレーオフを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆先着限定キャンペーン実施中キャンペーンはこちら

スロバキアvsコソボのおすすめ視聴方法

uefa worldcup 2026 po dazn kvDAZN

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM DAZN hodai plan campaign 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【先着40,000名限定】今ならPayPayポイント1,390ptプレゼント！月額最安値のDMM×DAZNホーダイに登録キャンペーンはこちら

スロバキアvsコソボ チーム情報

スロバキア vs コソボ 予想スタメン

スロバキアHome team crest

4-3-3

フォーメーション

5-3-2

Home team crestKOS
1
マルティン・ドゥブラフカ
2
ペテル・ペカリーク
14
ミラン・シュクリニアル
4
アダム・オバート
16
ダヴィド・ハンツコ
8
オンドレイ・ドゥダ
19
トマーシュ・リゴ
22
スタニスラフ・ロボツカ
15
ダビッド・ストレレック
20
デビッド・デュリス
7
レオ・ザウアー
1
アリヤネット・ムリッチ
3
フィダンアリティ
15
メルギム・ヴォイヴォーダ
4
I. Krasniqi
5
L. Dellova
19
D. Gallapeni
8
フローレント・ムスリヤ
6
エルビス・レクスベカイ
14
ヴァロンベリシャ
11
フィスニック・アスラーニ
18
ベダト・ムリキ

5-3-2

KOSAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • フランチェスコ・カルツォーナ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • フランコ・フォーダ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SVK
-直近成績

ゴールを許す
4/8
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
0/5

KOS
-直近成績

ゴールを許す
6/1
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

順位表