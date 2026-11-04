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UEFAチャンピオンズリーグ
team-logoスラヴィア・プラハ
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Leminoプレミアムがチャンピオンズリーグ全試合をライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma
協力：

【11月5日】スラヴィア・プラハvsアーセナルのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第4節

UEFAチャンピオンズリーグ
スラヴィア・プラハ 対 アーセナル
スラヴィア・プラハ
アーセナル

【CL放送予定】11月5日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第4節、スラヴィア・プラハ対アーセナルの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月5日(木)に開催。スラヴィア・プラハとアーセナルが対戦する。

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本記事では、スラヴィア・プラハvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

スラヴィア・プラハvsアーセナルの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節のスラヴィア・プラハvsアーセナルは、スラヴィア・プラハのホーム「エデン・アレナ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2026年11月5日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：スラヴィア・プラハ vs アーセナル
  • 会場：エデン・アレナ
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スラヴィア・プラハvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、スラヴィア・プラハvsアーセナルの試合は、『Leminoプレミアム』と『WOWOW』が中継・ライブ配信を実施する。

チャンネル

視聴リンク

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チャンピオンズリーグ2026-27の中継・配信予定は？

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は『Leminoプレミアム』と『WOWOWオンデマンド』でライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

スラヴィア・プラハvsアーセナル チーム情報

スラヴィア・プラハ vs アーセナル 予想スタメン

3-4-2-1
スラヴィア・プラハ crest
スラヴィア・プラハ
SLP
フォーメーション
アーセナル crest
アーセナル
ARS
4-2-3-1
ナザル・ドムチャクナザル・ドムチャクダヴィド・ジマダヴィド・ジマトマシュ・ホレズトマシュ・ホレズステファン・チャロウペクステファン・チャロウペクムバラク・スレイマンムバラク・スレイマントマシュ・ヴルチェクトマシュ・ヴルチェクエマニュエル・アヤオシエマニュエル・アヤオシデビッド・モーゼスデビッド・モーゼスミハル・サジレクミハル・サジレクオスカル・クビアクオスカル・クビアクヴィクトル・ノヴァクヴィクトル・ノヴァクダビド・ラヤダビド・ラヤユリエン・ティンバーユリエン・ティンバーエズリ・コンサエズリ・コンサガブリエウ・マガリャンイスガブリエウ・マガリャンイスリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリマルティン・ウーデゴールマルティン・ウーデゴールノニ・マドゥエケノニ・マドゥエケデクラン・ライスデクラン・ライスブルーノ・ギマランイスブルーノ・ギマランイスクリストス・ツォリスクリストス・ツォリスカイ・ハヴァーツカイ・ハヴァーツ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
3-4-2-1
スラヴィア・プラハ

先発メンバー

アーセナル

マネージャー

  • インドジフ・トルピショフスキー
  • ミケル・アルテタ

両チームの対戦成績

対戦成績

スラヴィア・プラハドローアーセナル
0
2
3
UEFAチャンピオンズリーグ
スラヴィア・プラハ badge
スラヴィア・プラハ
SLP
0
アーセナル badge
アーセナル
ARS
3
終了
UEFAヨーロッパリーグ
スラヴィア・プラハ badge
スラヴィア・プラハ
SLP
0
アーセナル badge
アーセナル
ARS
4
終了
UEFAヨーロッパリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
1
スラヴィア・プラハ badge
スラヴィア・プラハ
SLP
1
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
スラヴィア・プラハ badge
スラヴィア・プラハ
SLP
0
アーセナル badge
アーセナル
ARS
0
終了
UEFAチャンピオンズリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
7
スラヴィア・プラハ badge
スラヴィア・プラハ
SLP
0
終了
1得点15
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
4400205+1512
2
バルセロナバルセロナBAR
4301146+89
3
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
4301126+69
4
リヴァプールリヴァプールLIV
3300127+59
5
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
3300105+59
6
スポルティングCPスポルティングCPSCP
430184+49
7
ベティスベティスBET
330074+39
8
バイエルンバイエルンFCB
4220125+78
9
アーセナルアーセナルARS
321062+47
10
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
421174+37
11
コモコモCOM
3201105+56
12
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
320195+46
13
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
320196+36
14
インテルインテルINT
420286+26
15
LASKリンツLASKリンツLAS
4202109+16
16
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
320154+16
17
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
42028806
18
ガラタサライガラタサライGAL
420289-16
19
ローマローマROM
4112108+24
20
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
41124404
21
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
31112204
22
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
411245-14
23
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
411249-54
24
ナポリナポリNAP
310257-23
25
サバフFKサバフFKSAB
310236-33
26
RCランスRCランスRCL
310237-43
27
AEKアテネAEKアテネAEK
310238-53
27
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
310238-53
29
ビジャレアルビジャレアルVIL
4103814-63
30
フェイエノールトフェイエノールトFEY
4103411-73
31
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
302139-62
32
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
301247-31
33
バイキングバイキングVIK
301259-41
34
リールリールLIL
4013410-61
35
ポルトポルトPOR
300326-40
36
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSBR
4004117-160
ラウンド8出場権

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