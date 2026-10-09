スカパー？DAZN？クライマックスシリーズ2026の視聴方法を徹底比較

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)では、複数の視聴方法が用意されている。
本記事では、クライマックスシリーズ2026を視聴できるDAZNとスカパー！を中心に、放送・配信対象、料金、視聴方法などを比較して紹介する。
クライマックスシリーズ2026の日程
2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、ファーストステージが10月10日(土)から、ファイナルステージが10月14日(水)から開催される。
ファーストステージ
ファーストステージは3試合制で、先に2勝した球団がファイナルステージへ進出する。
リーグ
対戦カード
日程
開始
会場
セ・リーグ
巨人 vs DeNA
10月10日(土)～12日(月・祝)
14:00
東京ドーム
パ・リーグ
西武 vs 日本ハム
10月10日(土)～12日(月・祝)
14:00
ベルーナドーム
※予備日：10月13日(火)
ファイナルステージ
セ・リーグは阪神、パ・リーグはソフトバンクがファーストステージ勝者と対戦する。
セ・リーグ
阪神には1勝のアドバンテージが与えられ、最大6試合制。先に4勝した球団が日本シリーズへ進出する。
日程
開始
会場
10月14日(水)～16日(金)
18:00
阪神甲子園球場
10月17日(土)・18日(日)
14:00
阪神甲子園球場
10月19日(月)
18:00
阪神甲子園球場
※予備日：10月20日(火)・21日(水)
パ・リーグ
ソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられ、最大7試合制。先に5勝した球団が日本シリーズへ進出する。
日程
開始
会場
10月14日(水)～20日(火)
18:00
みずほPayPayドーム福岡
※予備日：10月21日(水)
SMBC日本シリーズ2026の日程
日本シリーズは10月24日(土)に開幕し、最大で11月1日(日)の第7戦まで行われる。
試合
日程
第1戦
10月24日(土)
第2戦
10月25日(日)
第3戦
10月27日(火)
第4戦
10月28日(水)
第5戦
10月29日(木)
第6戦
10月31日(土)
第7戦
11月1日(日)
※日本シリーズは7戦4勝制。第5戦以降は、優勝決定状況によって開催されない場合がある。
クライマックスシリーズ2026はスカパー！とDAZNどっちがおすすめ？
2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)を視聴する場合は、テレビで録画までしたいか、ネット配信で手軽に見たいかによって選ぶサービスが変わる。
セ・パ両リーグのCSをテレビで網羅したい場合は「スカパー！プロ野球セット」、スマートフォンやPCを中心に視聴したい場合は「DMM×DAZNホーダイ」が候補となる。
目的別のおすすめ視聴方法
視聴目的
おすすめサービス
特徴
セ・パ両リーグのCSをテレビで網羅したい
スカパー！プロ野球セット
12球団の主催試合をカバー。BS/CSで視聴でき、テレビ録画にも対応
セ・パ両リーグのCSをネットで見たい
月額3,480円。スマホ・PC・タブレット・テレビアプリで視聴可能
パ・リーグCSを安く見たい
Rakuten パ・リーグSpecial / ベースボールLIVE
パ・リーグ主催試合を中心に視聴可能
無料で見たい
地上波・BS・TVerなど
対象試合のみ無料視聴可能
スカパー！プロ野球セットとDMM×DAZNホーダイを比較
比較項目
スカパー！プロ野球セット
月額料金(税込)
4,483円（基本料429円込み）
3,480円
特典
加入月無料 ※翌月以降解約可
DMM TV見放題＋最大1,650pt還元
契約期間
月単位で解約可能
月単位で解約可能
CS2026対象範囲
セ・パ全試合
セ・パ全試合
視聴環境
テレビ(BS/CS)＋スマホ・PC
スマホ・PC・タブレット・テレビアプリ
テレビ録画
○
×
見逃し配信
○
○
追っかけ再生
対応サービスによる
○
ネットで手軽に見るならDMM×DAZNホーダイがおすすめ
2026年のクライマックスシリーズをスマートフォンやPCで手軽に視聴したい場合は、DMM×DAZNホーダイがおすすめだ。
セ・リーグ、パ・リーグのCS全試合をライブ視聴でき、月額3,480円で利用可能。テレビ放送のような録画には対応していないものの、見逃し配信や追っかけ再生を利用できるため、外出先や試合開始に間に合わない場合でも視聴しやすい。
さらにDMM TVの対象作品も見放題となるほか、最大1,650ポイント還元の特典も用意されている。CSをネット中心で楽しみたい人には、料金と視聴環境のバランスが取りやすいサービスといえる。
セ・リーグ クライマックスシリーズ2026の放送・配信予定
ファーストステージ｜巨人vsDeNA
セ・リーグのファーストステージ「読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ」は、東京ドームで開催される。
テレビでは日本テレビ系列、BS日テレ、日テレジータスで中継予定。ネットではTVer、GIANTS TV、Hulu、DAZNでライブ配信される。
試合
日程
地上波
BS
CS
ネット配信
第1戦
10月10日(土)
日本テレビ系列 15:00～16:55
BS日テレ 14:00～
日テレジータス 13:30～試合終了
第2戦
10月11日(日)
NHK総合
-
日テレジータス 13:30～試合終了
第3戦
10月12日(月・祝)
日本テレビ系列 14:55～16:45
BS日テレ 14:00～
日テレジータス 13:30～試合終了
※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。
パ・リーグ クライマックスシリーズ2026の放送・配信予定
ファーストステージ｜西武vs日本ハム
パ・リーグのファーストステージ「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、ベルーナドームで開催される。
BSではNHK BSが全試合を生中継予定。地上波ではテレビ埼玉、札幌テレビ(STV)、HBC北海道放送で一部試合が放送される。
ネットではパーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNで全試合ライブ配信される。
試合
地上波
BS
ネット配信
第1戦
テレビ埼玉、札幌テレビ(STV)
NHK BS
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
第2戦
テレビ埼玉、HBC北海道放送
NHK BS
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
第3戦
-
NHK BS
パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN
クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法
短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元
DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。
さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。
現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。
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パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。
交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。
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プロ野球クライマックスシリーズ2026の関連情報
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