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DAZN logo(C)Getty images
プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能
Aoi Fujimiya

スカパー？DAZN？クライマックスシリーズ2026の視聴方法を徹底比較

【プロ野球CS2026】スカパー！とDMM×DAZNホーダイはどっちがお得？料金・全試合配信・録画対応を比較。

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)では、複数の視聴方法が用意されている。

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本記事では、クライマックスシリーズ2026を視聴できるDAZNとスカパー！を中心に、放送・配信対象、料金、視聴方法などを比較して紹介する。

クライマックスシリーズ2026の日程

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、ファーストステージが10月10日(土)から、ファイナルステージが10月14日(水)から開催される。

ファーストステージ

ファーストステージは3試合制で、先に2勝した球団がファイナルステージへ進出する。

リーグ

対戦カード

日程

開始

会場

セ・リーグ

巨人 vs DeNA

10月10日(土)～12日(月・祝)

14:00

東京ドーム

パ・リーグ

西武 vs 日本ハム

10月10日(土)～12日(月・祝)

14:00

ベルーナドーム

※予備日：10月13日(火)

ファイナルステージ

セ・リーグは阪神、パ・リーグはソフトバンクがファーストステージ勝者と対戦する。

セ・リーグ

阪神には1勝のアドバンテージが与えられ、最大6試合制。先に4勝した球団が日本シリーズへ進出する。

日程

開始

会場

10月14日(水)～16日(金)

18:00

阪神甲子園球場

10月17日(土)・18日(日)

14:00

阪神甲子園球場

10月19日(月)

18:00

阪神甲子園球場

※予備日：10月20日(火)・21日(水)

パ・リーグ

ソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられ、最大7試合制。先に5勝した球団が日本シリーズへ進出する。

日程

開始

会場

10月14日(水)～20日(火)

18:00

みずほPayPayドーム福岡

※予備日：10月21日(水)

SMBC日本シリーズ2026の日程

日本シリーズは10月24日(土)に開幕し、最大で11月1日(日)の第7戦まで行われる。

試合

日程

第1戦

10月24日(土)

第2戦

10月25日(日)

第3戦

10月27日(火)

第4戦

10月28日(水)

第5戦

10月29日(木)

第6戦

10月31日(土)

第7戦

11月1日(日)

※日本シリーズは7戦4勝制。第5戦以降は、優勝決定状況によって開催されない場合がある。

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クライマックスシリーズ2026はスカパー！とDAZNどっちがおすすめ？

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)を視聴する場合は、テレビで録画までしたいか、ネット配信で手軽に見たいかによって選ぶサービスが変わる。

セ・パ両リーグのCSをテレビで網羅したい場合は「スカパー！プロ野球セット」、スマートフォンやPCを中心に視聴したい場合は「DMM×DAZNホーダイ」が候補となる。

目的別のおすすめ視聴方法

視聴目的

おすすめサービス

特徴

セ・パ両リーグのCSをテレビで網羅したい

スカパー！プロ野球セット

12球団の主催試合をカバー。BS/CSで視聴でき、テレビ録画にも対応

セ・パ両リーグのCSをネットで見たい

DMM×DAZNホーダイ

月額3,480円。スマホ・PC・タブレット・テレビアプリで視聴可能

パ・リーグCSを安く見たい

Rakuten パ・リーグSpecial / ベースボールLIVE

パ・リーグ主催試合を中心に視聴可能

無料で見たい

地上波・BS・TVerなど

対象試合のみ無料視聴可能

スカパー！プロ野球セットとDMM×DAZNホーダイを比較

比較項目

スカパー！プロ野球セット

DMM×DAZNホーダイ

月額料金(税込)

4,483円（基本料429円込み）

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特典

加入月無料 ※翌月以降解約可

DMM TV見放題＋最大1,650pt還元

契約期間

月単位で解約可能

月単位で解約可能

CS2026対象範囲

セ・パ全試合

セ・パ全試合

視聴環境

テレビ(BS/CS)＋スマホ・PC

スマホ・PC・タブレット・テレビアプリ

テレビ録画

×

見逃し配信

追っかけ再生

対応サービスによる

ネットで手軽に見るならDMM×DAZNホーダイがおすすめ

2026年のクライマックスシリーズをスマートフォンやPCで手軽に視聴したい場合は、DMM×DAZNホーダイがおすすめだ。

セ・リーグ、パ・リーグのCS全試合をライブ視聴でき、月額3,480円で利用可能。テレビ放送のような録画には対応していないものの、見逃し配信や追っかけ再生を利用できるため、外出先や試合開始に間に合わない場合でも視聴しやすい。

さらにDMM TVの対象作品も見放題となるほか、最大1,650ポイント還元の特典も用意されている。CSをネット中心で楽しみたい人には、料金と視聴環境のバランスが取りやすいサービスといえる。

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セ・リーグ クライマックスシリーズ2026の放送・配信予定

ファーストステージ｜巨人vsDeNA

セ・リーグのファーストステージ「読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ」は、東京ドームで開催される。

テレビでは日本テレビ系列、BS日テレ、日テレジータスで中継予定。ネットではTVer、GIANTS TV、HuluDAZNでライブ配信される。

試合

日程

地上波

BS

CS

ネット配信

第1戦

10月10日(土)

日本テレビ系列 15:00～16:55

BS日テレ 14:00～

日テレジータス 13:30～試合終了

TVer 13:45～、GIANTS TV、HuluDAZN

第2戦

10月11日(日)

NHK総合

-

日テレジータス 13:30～試合終了

TVer 13:45～、GIANTS TV、HuluDAZN

第3戦

10月12日(月・祝)

日本テレビ系列 14:55～16:45

BS日テレ 14:00～

日テレジータス 13:30～試合終了

TVer 13:45～、GIANTS TV、HuluDAZN

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

パ・リーグ クライマックスシリーズ2026の放送・配信予定

ファーストステージ｜西武vs日本ハム

パ・リーグのファーストステージ「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、ベルーナドームで開催される。

BSではNHK BSが全試合を生中継予定。地上波ではテレビ埼玉、札幌テレビ(STV)、HBC北海道放送で一部試合が放送される。

ネットではパーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNで全試合ライブ配信される。

試合

地上波

BS

ネット配信

第1戦

テレビ埼玉、札幌テレビ(STV)

NHK BS

パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN

第2戦

テレビ埼玉、HBC北海道放送

NHK BS

パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN

第3戦

-

NHK BS

パーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZN

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クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

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DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

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パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。

交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。

この機会に、お得な『パ・リーグTV』に登録してみよう。

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