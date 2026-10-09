スカパー？DAZN？クライマックスシリーズ2026の視聴方法を徹底比較

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)では、複数の視聴方法が用意されている。

本記事では、クライマックスシリーズ2026を視聴できるDAZNとスカパー！を中心に、放送・配信対象、料金、視聴方法などを比較して紹介する。

クライマックスシリーズ2026の日程

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)は、ファーストステージが10月10日(土)から、ファイナルステージが10月14日(水)から開催される。

ファーストステージ

ファーストステージは3試合制で、先に2勝した球団がファイナルステージへ進出する。

リーグ 対戦カード 日程 開始 会場 セ・リーグ 巨人 vs DeNA 10月10日(土)～12日(月・祝) 14:00 東京ドーム パ・リーグ 西武 vs 日本ハム 10月10日(土)～12日(月・祝) 14:00 ベルーナドーム

※予備日：10月13日(火)

ファイナルステージ

セ・リーグは阪神、パ・リーグはソフトバンクがファーストステージ勝者と対戦する。

セ・リーグ

阪神には1勝のアドバンテージが与えられ、最大6試合制。先に4勝した球団が日本シリーズへ進出する。

日程 開始 会場 10月14日(水)～16日(金) 18:00 阪神甲子園球場 10月17日(土)・18日(日) 14:00 阪神甲子園球場 10月19日(月) 18:00 阪神甲子園球場

※予備日：10月20日(火)・21日(水)

パ・リーグ

ソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられ、最大7試合制。先に5勝した球団が日本シリーズへ進出する。

日程 開始 会場 10月14日(水)～20日(火) 18:00 みずほPayPayドーム福岡

※予備日：10月21日(水)

SMBC日本シリーズ2026の日程

日本シリーズは10月24日(土)に開幕し、最大で11月1日(日)の第7戦まで行われる。

試合 日程 第1戦 10月24日(土) 第2戦 10月25日(日) 第3戦 10月27日(火) 第4戦 10月28日(水) 第5戦 10月29日(木) 第6戦 10月31日(土) 第7戦 11月1日(日)

※日本シリーズは7戦4勝制。第5戦以降は、優勝決定状況によって開催されない場合がある。

クライマックスシリーズ2026はスカパー！とDAZNどっちがおすすめ？

2026年のプロ野球クライマックスシリーズ(CS)を視聴する場合は、テレビで録画までしたいか、ネット配信で手軽に見たいかによって選ぶサービスが変わる。

セ・パ両リーグのCSをテレビで網羅したい場合は「スカパー！プロ野球セット」、スマートフォンやPCを中心に視聴したい場合は「DMM×DAZNホーダイ」が候補となる。

目的別のおすすめ視聴方法

視聴目的 おすすめサービス 特徴 セ・パ両リーグのCSをテレビで網羅したい スカパー！プロ野球セット 12球団の主催試合をカバー。BS/CSで視聴でき、テレビ録画にも対応 セ・パ両リーグのCSをネットで見たい DMM×DAZNホーダイ 月額3,480円。スマホ・PC・タブレット・テレビアプリで視聴可能 パ・リーグCSを安く見たい Rakuten パ・リーグSpecial / ベースボールLIVE パ・リーグ主催試合を中心に視聴可能 無料で見たい 地上波・BS・TVerなど 対象試合のみ無料視聴可能

スカパー！プロ野球セットとDMM×DAZNホーダイを比較

比較項目 スカパー！プロ野球セット DMM×DAZNホーダイ 月額料金(税込) 4,483円（基本料429円込み） 3,480円 特典 加入月無料 ※翌月以降解約可 DMM TV見放題＋最大1,650pt還元 契約期間 月単位で解約可能 月単位で解約可能 CS2026対象範囲 セ・パ全試合 セ・パ全試合 視聴環境 テレビ(BS/CS)＋スマホ・PC スマホ・PC・タブレット・テレビアプリ テレビ録画 ○ × 見逃し配信 ○ ○ 追っかけ再生 対応サービスによる ○

ネットで手軽に見るならDMM×DAZNホーダイがおすすめ

2026年のクライマックスシリーズをスマートフォンやPCで手軽に視聴したい場合は、DMM×DAZNホーダイがおすすめだ。

セ・リーグ、パ・リーグのCS全試合をライブ視聴でき、月額3,480円で利用可能。テレビ放送のような録画には対応していないものの、見逃し配信や追っかけ再生を利用できるため、外出先や試合開始に間に合わない場合でも視聴しやすい。

さらにDMM TVの対象作品も見放題となるほか、最大1,650ポイント還元の特典も用意されている。CSをネット中心で楽しみたい人には、料金と視聴環境のバランスが取りやすいサービスといえる。

セ・リーグ クライマックスシリーズ2026の放送・配信予定

ファーストステージ｜巨人vsDeNA

セ・リーグのファーストステージ「読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ」は、東京ドームで開催される。

テレビでは日本テレビ系列、BS日テレ、日テレジータスで中継予定。ネットではTVer、GIANTS TV、Hulu、DAZNでライブ配信される。

試合 日程 地上波 BS CS ネット配信 第1戦 10月10日(土) 日本テレビ系列 15:00～16:55 BS日テレ 14:00～ 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN 第2戦 10月11日(日) NHK総合 - 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN 第3戦 10月12日(月・祝) 日本テレビ系列 14:55～16:45 BS日テレ 14:00～ 日テレジータス 13:30～試合終了 TVer 13:45～、GIANTS TV、Hulu、DAZN

※第3戦は、それまでに勝ち抜け球団が決定した場合は開催されない。

パ・リーグ クライマックスシリーズ2026の放送・配信予定

ファーストステージ｜西武vs日本ハム

パ・リーグのファーストステージ「埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ」は、ベルーナドームで開催される。

BSではNHK BSが全試合を生中継予定。地上波ではテレビ埼玉、札幌テレビ(STV)、HBC北海道放送で一部試合が放送される。

ネットではパーソル パ・リーグTV、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグSpecial、DAZNで全試合ライブ配信される。

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題！

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。

交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。

この機会に、お得な『パ・リーグTV』に登録してみよう。