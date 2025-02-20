SixTONES LIVE TOUR 2025「YOUNG OLD」のチケット販売情報まとめ

「SixTONES」のライブツアー『SixTONES LIVE TOUR 2025「YOUNG OLD」』が、日本各地で行われている。
本記事では、「YOUNG OLD」のチケット販売情報をまとめて紹介する。
「YOUNG OLD」の公演日時は？
SixTONES LIVE TOUR 2025「YOUNG OLD」は、2025年4月14日(月)のバンテリンドーム ナゴヤ(愛知県)公演まで各地で開催。実施スケジュールは以下の通りだ。
|公演日
|開演時刻
|会場
|2/15(土)
|17:00
|みずほPayPayドーム福岡(福岡県)
|2/16(日)
|16:00
|みずほPayPayドーム福岡(福岡県)
|2/22(土)
|18:00
|京セラドーム大阪(大阪府)
|2/23(日・祝)
|18:00
|京セラドーム大阪(大阪府)
|2/24(月・休)
|16:00
|京セラドーム大阪(大阪府)
|3/22(土)
|17:00
|大和ハウス プレミストドーム/札幌ドーム(北海道)
|3/23(日)
|15:00
|大和ハウス プレミストドーム/札幌ドーム(北海道)
|4/13(日)
|17:00
|バンテリンドーム ナゴヤ(愛知県)
|4/14(月)
|17:00
|バンテリンドーム ナゴヤ(愛知県)
「YOUNG OLD」のチケット購入方法・発売日は？
SixTONES LIVE TOUR 2025「YOUNG OLD」のチケットは、一般チケット(プレイガイド)が10,200円(税込)、会員チケット(ファミリークラブ)が9,700円(税込)。ただし、会員チケットの受付期間は2024年11月20日(水)に終了している。一般チケットは、販売が開始しているものは『チケットぴあ』で購入が可能だ。
また、各公演の一般チケットは公演日の約2週間前から販売されることが多い。このため、北海道公演は3月初め、愛知公演は3月下旬の販売開始が予想される。
|公演日時
|会場
|一般チケット販売期間
|チケット販売ページ
|2/15(土)
17:00
|みずほPayPayドーム福岡
(福岡県)
|販売終了
|-
|2/16(日)
16:00
|みずほPayPayドーム福岡
(福岡県)
|販売終了
|-
|2/22(土)
18:00
|京セラドーム大阪
(大阪府)
|2/2(日)昼12:00～
予定枚数終了まで
|チケットぴあ
|2/23(日・祝)
18:00
|京セラドーム大阪
(大阪府)
|2/2(日)昼12:00～
予定枚数終了まで
|チケットぴあ
|2/24(月・休)
16:00
|京セラドーム大阪
(大阪府)
|2/2(日)昼12:00～
予定枚数終了まで
|チケットぴあ
|3/22(土)
17:00
|大和ハウス プレミストドーム
札幌ドーム(北海道)
|未定
|未発表
|3/23(日)
15:00
|大和ハウス プレミストドーム
札幌ドーム(北海道)
|未定
|未発表
|4/13(日)
17:00
|バンテリンドーム ナゴヤ
(愛知県)
|未定
|未発表
|4/14(月)
17:00
|バンテリンドーム ナゴヤ
(愛知県)
|未定
|未発表
※会員チケット(ファミリークラブ)の応募受付はすべて終了。
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