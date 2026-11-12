サッカー日本代表も参加する国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」が日本時間11月13日(金)にシンガポールで開催され、シンガポール代表とパラグアイ代表が対戦する。

本記事では、シンガポールvsパラグアイの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

シンガポールvsパラグアイの試合日程・キックオフ時間

国際親善試合のシンガポールvsパラグアイは、日本時間2026年11月13日(金)にシンガポールにある、シンガポール・ナショナルスタジアムで開催される。

大会：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

日時：2026年11月13日(金)21:00キックオフ／日本時間

対戦：シンガポール vs パラグアイ

会場：シンガポール・ナショナルスタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

シンガポールvsパラグアイのテレビ放送・ネット配信予定

シンガポールvsパラグアイのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

国際親善試合のシンガポールvsパラグアイは、『U-NEXT』が独占ライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

シンガポールvsパラグアイの予想スタメンは？

成績

両チームの対戦成績