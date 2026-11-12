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シンガポールvsパラグアイはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【11月13日】シンガポールvsパラグアイのテレビ放送/ネット配信予定｜国際親善試合

親善試合
シンガポール 対 パラグアイ
シンガポール
パラグアイ

【国際親善試合放送予定】2026年11月13日にシンガポールで開催される国際親善試合、シンガポールvsパラグアイのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

サッカー日本代表も参加する国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」が日本時間11月13日(金)にシンガポールで開催され、シンガポール代表とパラグアイ代表が対戦する。

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本記事では、シンガポールvsパラグアイの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

シンガポールvsパラグアイの試合日程・キックオフ時間

国際親善試合のシンガポールvsパラグアイは、日本時間2026年11月13日(金)にシンガポールにある、シンガポール・ナショナルスタジアムで開催される。

  • 大会：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE
  • 日時：2026年11月13日(金)21:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：シンガポール vs パラグアイ
  • 会場：シンガポール・ナショナルスタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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シンガポールvsパラグアイのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT

特設ページから視聴登録
(特典あり)

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シンガポールvsパラグアイのU-NEXT視聴方法

U-NEXT soccer pack 2026 openU-NEXT

国際親善試合のシンガポールvsパラグアイは、『U-NEXT』が独占ライブ＆見逃し配信を行う。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

シンガポールvsパラグアイの予想スタメンは？

成績

SIN

SIN - 直近成績

THA
1-3
THA
1-2
IDN
2-0
BGD
1-0
MAL
6-0
得点（失点）
4/12
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
PAR

PAR - 直近成績

AUS
0-0
GER
1-1
FRA
0-1
BOL
0-2
COL
0-1
得点（失点）
4/2
2.5ゴール以上の試合
0/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

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