シメオネ、マラドーナとメッシのどちらを選ぶか問われて…「そんなゲームには乗らない」

アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督が、ディエゴ・マラドーナ氏とリオネル・メッシの比較論について一蹴した。

9日にクラブの記者会見に出席したシメオネ監督は、同胞のメッシがアルゼンチン代表を引退したことに関連して、「明日の試合でメッシとマラドーナのいずれか一人を起用できるならば、どちらを選びますか？」と問われた。その返答は次の通り。

「扇動主義のゲームに乗るつもりはない」

「私はマラドーナと一緒にプレーする幸運に恵まれ、メッシとの間にその運はなかった。だが、私たちアルゼンチン人は全員が幸運だ。並外れた2人の選手に、世界最高の選手2人に恵まれたのだから」

「数字面で言えば、メッシを超えることは不可能だ。人間としてもアスリートとしても成長を果たしていった彼は、あらゆる限界を突破した。メッシはフットボールへの敬意と、その素晴らしい振る舞いによって、20〜25年にわたってトップを走り続けたんだ」

「アルゼンチン人として、メッシに感謝をしたい。私たちに喜びを与えてくれたことを。闘うことや、悪い時期にこそ打ち込み続ける大切さを教えてくれたことを。それこそがメッシの抱える、最も素晴らしい価値観なんだよ」