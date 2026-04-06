シメオネ、ラ・リーガのバルセロナ戦後フリックに「あんたはここに戻って来なきゃいけないんだ」…CLでのリベンジ宣言

アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督が、ラ・リーガ第30節の本拠地メトロポリターノでのバルセロナ戦（●1-2）直後、ハンジ・フリック監督に対して口にした言葉が話題になっている。

39分にFWジュリアーノ・シメオネが先制点を決めながらも、42分にFWマーカス・ラッシュフォード、86分にFWロベルト・レヴァンドフスキの決勝ゴールを許して、バルセロナに逆転負けを喫したアトレティコ。この後、チャンピオンズリーグ準々決勝でもバルセロナと対戦するが、シメオネ監督は試合終了直後からリベンジを宣告していた。

試合終了のホイッスルの後、シメオネ監督はフリック監督と握手を交わしたが、スペイン『DAZN』によると去り際にバルセロナ指揮官にこう口にしていた。

「あんたはここに戻って来なきゃいけないんだ」

バルセロナのベンチに戻ろうとしていたフリック監督は、その言葉を聞いて一度シメオネ監督の方を振り向き、憮然とした表情を浮かべてまた歩き出している。

CL準々決勝、1stレグではアトレティコがバルセロナの本拠地カンプ・ノウに赴き、2ndレグでは再びメトロポリターノを舞台に対戦する。シメオネ監督は、次のメトロポリターノの試合で準決勝進出を決める意欲を、フリック監督にぶつけた格好だ。