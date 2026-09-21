シメオネ、審判批判のモウリーニョに“警告”「気をつけろ。モウもシメオネもフリックも全部許されるわけじゃない。ラインは越えてくれるな」

20日のラ・リーガ第7節、アトレティコ・マドリーは本拠地メトロポリターノでのレアル・マドリー戦に2-1で勝利した。試合後会見に出席したディエゴ・シメオネ監督は、審判批判を展開したジョゼ・モウリーニョ監督について「リスペクトのラインを超えるのは危険だ」と話している。

アトレティコはこの試合の後半、DFディーン・ハウゼンの一発退場およびPK献上からDFグリマルドが先制点を決め、FWジョナサン・デイヴィッドが加点してダービーに勝利。しかしモウリーニョ監督は試合後会見で、レフェリングへの不満を爆発させている。

ポルトガル人指揮官はFWイ・ガンイン、DFクティ・ロメロがそれぞれMFフェデ・バルベルデ、MFジュード・ベリンガムに見舞ったタックルが、どちらもレッドカードに値したとも指摘しつつ、「主審は哀れな男。彼を指名した人々を祝福する」「ラ・リーガの審判は普通ではない」「ネグレイラはもういないんだろう？」などと語った。

モウリーニョ監督の会見の後、いつもより時間をかけてから会見場に姿を現したシメオネ監督は、まずレアル・マドリー指揮官の審判批判について見解を求められた。そこで口にした言葉は、警告と言っても差し支えないものだった。

「私たちは他者の意見に敬意を払っている。私たちは特権的な立場にあると同時に、世間の厳しい目に晒されてもいる。シメオネでもモウリーニョでもフリックでもペレグリーにでもね……。私たちは自分たちの口にすることに気をつけるべきだし、他者に敬意を払うべきだ」

「リスペクトのラインを越えたときは危険だ。モウリーニョでもフリックでもシメオネでも、何でも許されるわけじゃない。そのラインは絶対に越えてはいけないんだ」

試合自体については、次のように振り返っている。

「激しい試合だった。彼らのトランジションは凄まじいが、私たちはほとんどの場面でそれをコントロールしていた。後半、クティとジョレンテが衝突して、ディオマンデの突破を許したくらいだっただろう。思うに、私たちはコレクティブな仕事で全時間をコントロールしていた。どこから相手に打撃を与えられるのかを把握しながらね。君たちが話題にしたいことから、この試合を強調したいとは思わないよ」

「優れていた方が勝ったと思うか？ 君は記事の見出しを探しているな。だが誠実に言って、そういったことを語る必要はない。私たちのコレクティブなプレーは素晴らしかった。素晴らしい選手たちを相手に良い守備を見せ、見事に彼らを止めたんだ。それが試合で目にできたことだが、まだ違う話題で遊びたいのかい？」

途中出場で、自チームのサポーターから耳をつんざくようなブーイングを受けたFWフリアン・アルバレスについては、ここから状況を逆転させることを願っている。

「このクラブのサポーターは素晴らしい。彼らは持てる力をすべて出し尽くす選手を愛するんだ。そして、フリアンはそうしようと試みていたよ。私たちはこれから彼を取り戻すことになるだろう。それと、ジョナサンにも大きな満足感を覚えているよ。彼は私たちにチーム内競争を与えてくれている」