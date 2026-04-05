シメオネ、バルセロナDFの退場取り消しに不満「あんな明確なプレー…話す必要すらない。時間の無駄だ」

4日のラ・リーガ第30節、アトレティコ・マドリーは本拠地メトロポリターノでのバルセロナ戦を1-2で落とした。ディエゴ・シメオネ監督は試合後、自チームが数的不利になったことが勝負の分かれ目と振り返っている。

39分にFWジュリアーノ・シメオネが先制点を決めたアトレティコだが、42分にFWマーカス・ラッシュフォードの同点ゴールを許し、前半終了間際にはMFニコ・ゴンサレスがFWラミン・ヤマルを倒して退場を命じられる。数的不利で迎えた後半はバルセロナの一方的な攻勢を受け、86分にFWロベルト・レヴァンドフスキの決勝ゴールを許した。

試合後会見に出席したシメオネ監督は、次のような感想を述べている。

「私たちは前半を良いものとした。良質なプレッシングを見せて、しっかりとゲームをつくってね……。その後ニコが退場処分となったが、あれは退場に違いなかった。数的不利となった後半は違うゲームとなり、私たちはできる限り守備に徹している。望んでいたようには攻撃できなかった」

この試合の後半立ち上がりには、物議を醸す場面があった。DFジェラール・マルティンが球際の争いでMFチアゴ・アルマダの足を踏みつけ、マテオ・ブスケツ主審はレッドカードを提示。しかしVAR介入後、ボールに触れてからアルマダと接触していたとして、退場を取り消している。

しかし、先にはベティス対ラージョでほぼ同じアクションがあり、スペインの審判統括組織CTAは「明らかに負傷のリスクがある暴力的な形で相手に足が当たっている。双方とも同じ条件下でボールへ向かう球際の争いであり、どちらが先にボールに触れたかに関係なく、レッドカードを提示すべき危険な反則行為である」と結論付けていた。

シメオネ監督はこのCTAの見解を引き合いに出し、ジェラール・マルティンのプレーも同様に退場処分に値したとの見解を示した。

「ベティス対ラージョのアクションを見たが、CTAはそれが退場に該当すると言っていた。つまり、口うるさく話す必要もないことだ。CTAがちゃんと説明することを望んでいる」

「そのアクションについては話さないでおこう。話す意味がないんだ。時間を失いたくないし、何か意味あることを話そうじゃないか。それぞれが考えていることを言えばいいが、プレーがあれだけ明確であれば、話す必要すらないんだよ」