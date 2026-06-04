ワールドカップのライブ配信は通常動画より通信負荷が高く、通信環境によっては「映像が止まる」「画質が荒くなる」「遅延が発生する」といったトラブルも起こりやすい。

本記事では、W杯2026をテレビで見る際の有線LAN・Wi-Fiの違いについて紹介する。

W杯をテレビで見るなら有線とWi-Fiどちらがおすすめ？

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FIFAワールドカップ2026をテレビで快適に視聴するなら、通信の安定性を重視して「有線LAN接続」がおすすめ。

特に『DAZN』などのライブ配信は通信負荷が高く、Wi-Fi環境によっては映像停止や画質低下が発生するケースも少なくない。有線LANは電波干渉の影響を受けにくく、4K配信や長時間視聴でも安定しやすい点が強みだ。

また、有線接続は遅延(レイテンシ)も少なく、リアルタイムに近い感覚で試合を楽しめる。

比較項目 有線LAN Wi-Fi 通信安定性 ◎ ○〜△ 4Kライブ配信 ◎ 環境依存 遅延の少なさ ◎ ○ 手軽さ △ ◎

一方、Wi-Fiでも5GHz帯やWi-Fi 6対応ルーターを利用すれば快適視聴できるケースは多い。Fire TV StickやChromecastを使う場合も、ルーターを近くに設置することで通信品質改善につながる。

ただし、W杯のようなアクセス集中が予想される大型大会では、安定性重視なら有線LAN接続をおすすめしたい。

Fire TV StickやChromecastでも有線接続はできる？

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Fire TV StickやChromecastは基本的にWi-Fi接続で利用するストリーミング端末だが、別売の「イーサネットアダプタ」を使用することで有線LAN接続にも対応できる。

特にFIFAワールドカップ2026のようなライブスポーツ配信では、通信安定性が重要となるため、有線化することで映像停止やバッファリングを軽減しやすくなる。

また、有線接続にすることで、リモコン操作のレスポンス改善やアプリ起動速度向上につながるケースもあり、DAZNなどスポーツライブ配信との相性も良い。

Fire TV Stickを有線接続する方法

Fire TV Stickは、Amazon純正または対応イーサネットアダプタを利用することで有線LAN接続が可能となる。

Fire TV StickをテレビのHDMI端子へ接続

イーサネットアダプタをFire TV Stickへ接続

LANケーブルをルーターと接続

電源アダプタを接続して起動

設定画面からネットワーク接続を確認

ルーターと直接接続することで、Wi-Fi特有の電波干渉を受けにくくなり、4Kライブ配信でも安定した視聴環境を構築しやすい。

Chromecastを有線接続する方法

Chromecast with Google TVも、有線LAN対応アダプタを使用することでLAN接続が可能となる。

ChromecastをテレビのHDMI端子へ接続

対応イーサネットアダプタを接続

LANケーブルをルーターと接続

Google TVを起動してネット接続設定

DAZNなどのアプリへログイン

特にライブ配信ではWi-Fiより通信安定性が向上しやすく、映像遅延や接続切れ対策として利用するユーザーも多い。

スマートテレビでも有線接続が有効

ソニーのブラビアなど一部スマートテレビでは、本体背面LAN端子ではなくUSBイーサネットアダプタを利用することで、より高速な通信に対応できるケースもある。

USBイーサネットアダプタをテレビへ接続

LANケーブルをルーターへ接続

テレビのネットワーク設定を開く

有線LAN接続を選択

通信状況を確認して完了

特に4K配信や高ビットレート映像を視聴する場合は、有線LAN環境を整えることで快適性が大きく向上しやすい。

Wi-Fi接続でもW杯を快適に視聴する方法はある？

FIFAワールドカップ2026をテレビで視聴する場合、前述のとおり有線LAN接続が最も安定しやすい一方、Wi-Fi環境でも設定次第で快適に視聴することは可能だ。

特にFire TV StickやChromecastを利用するケースでは、ルーター環境や接続方式によって通信品質が大きく変わる。Wi-Fi設定を最適化することで、映像停止や画質低下を軽減しやすくなる。

Wi-Fi接続時は、2.4GHz帯ではなく5GHz帯を利用するのがおすすめ。2.4GHz帯は電子レンジやBluetooth機器などと干渉しやすく、ライブ配信時に通信不安定になるケースもある。一方、5GHz帯は高速通信に強く、スポーツライブ視聴との相性が良い。

周波数帯 特徴 W杯視聴向き 5GHz 高速・干渉が少ない ◎ 2.4GHz 遠距離向きだが干渉しやすい △

また、ルーターとテレビの位置関係も重要だ。5GHz帯は高速通信に強い一方、壁や家具など障害物には弱いため、ルーターをテレビ近くへ設置することで通信改善につながりやすい。

ルーターをテレビと同じ部屋に置く

棚や床ではなく高い位置へ設置する

電子レンジ付近を避ける

壁や家具の遮蔽物を減らす

さらに、ルーターとの距離が遠い場合は、中継機やメッシュWi-Fi導入も有効。特にマンションや戸建て2階環境では、通信エリアを広げることでライブ配信の安定性改善につながりやすい。

対策 特徴 Wi-Fi中継機 電波範囲拡張 メッシュWi-Fi 家全体を安定カバー Wi-Fi 6対応ルーター 高速・低遅延通信

Wi-Fi環境でも、上述したように5GHz帯＋Wi-Fi 6対応ルーター環境を整えることで、Fire TV StickやChromecastを使ったW杯ライブ視聴を快適に楽しみやすくなる。

2026年W杯のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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