2025年6月28日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第22節で、湘南ベルマーレと横浜F・マリノスが対戦する。
本記事では、湘南ベルマーレvs横浜F・マリノスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
湘南vs横浜FM｜試合日程・キックオフ時間
湘南ベルマーレvs横浜F・マリノスは、6月28日(土)に湘南のホーム、レモンガススタジアム平塚で開催される。
- 大会：2025 明治安田J1リーグ 第22節
- 日時：2025年6月28日(土) 19:00キックオフ
- 対戦：湘南ベルマーレ vs 横浜F・マリノス
- 会場：レモンガススタジアム平塚
湘南vs横浜FM｜放送・配信予定
明治安田J1リーグ第22節の湘南ベルマーレvs横浜F・マリノスは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。
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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
湘南vs横浜FMのおすすめ視聴方法
2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
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