岩田翔吉の次戦はいつ？試合日程・対戦相手・中継予定

岩田翔吉がノックアウトCPフレッシュマート(タイ)とのWBC世界ライトフライ級 タイトルマッチに臨む。

本記事では、岩田翔吉の次戦について紹介する。

岩田翔吉の次戦はいつ？試合日程・対戦相手は？

岩田翔吉の次戦は、2026年3月15日(日)に開催されるWBC世界ライトフライ級タイトルマッチ。試合会場は神奈川県横浜市の横浜BUNTAIで、ボクシング興行「U-NEXT BOXING.5」の第4試合として行われる。

対戦相手は、WBC世界ライトフライ級王者のノックアウトCPフレッシュマート。暫定王座も含めると、19度の世界戦経験がある2階級制覇王者だ。

岩田翔吉の通算成績は17戦15勝(12KO)2敗。対するノックアウトCPフレッシュマートの通算成績は30戦29勝(11KO)1敗だ。

「U-NEXT BOXING.5」は16:00に第1試合が開始される。岩田翔吉vsノックアウトCPフレッシュマートは第4試合に組まれており、他試合の進行状況により前後するが、18:00頃の開始が想定される。

項目 内容 試合日程 2026年3月15日(日) 対戦カード 岩田翔吉vsノックアウトCPフレッシュマート 試合形式 WBC世界ライトフライ級 タイトルマッチ 会場 横浜BUNTAI 大会名 U-NEXT BOXING.5 試合開始 18:00前後開始想定

岩田翔吉の次戦の放送・配信予定は？

「U-NEXT BOXING.5」は、動画配信サービスU-NEXTで独占ライブ配信される。地上波テレビやBS・CSでの放送予定はなく、本試合を含む興行はU-NEXTのみで視聴可能となっている。

配信は2026年3月15日(日)15:00からスタート予定。開演は15:30を予定している。

また、ライブ配信終了後には見逃し配信も実施される予定で、配信期間は2026年5月4日(月)23:59まで。リアルタイムで視聴できない場合でも、後から試合を視聴することが可能だ。

視聴にはU-NEXTの月額プランへの加入が必要となるが、追加のチケット購入(PPV)は不要。月額会員であれば追加料金なしで視聴できる。また、U-NEXTの31日間無料トライアル期間中でも本試合を視聴することが可能となっている。

項目 内容 配信サービス U-NEXT（独占ライブ配信） ライブ配信開始 2026年3月15日(日) 15:30 大会開始 2026年3月15日(日) 16:00頃 ドネア戦開始目安 19:00頃 見逃し配信 準備でき次第 〜 2026年5月4日(月)23:59 視聴料金 月額2,189円（税込）※追加PPVなし 無料トライアル 31日間無料トライアルあり テレビ放送 なし

U-NEXTの視聴方法

「U-NEXT BOXING.5」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください