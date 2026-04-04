2026年シーズンのMLBでも、ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平の活躍に注目が集まっている。

本記事では、大谷翔平の2026年全本塁打を動画で紹介する。

【一覧】大谷翔平 2026年ホームラン動画

第1号：4月4日(土)

試合結果：ナショナルズ 6-13 ドジャース

本塁打：3回表3ラン

大谷翔平 2026シーズンの打者成績は？

4月4日(土)試合前時点での大谷翔平の打者成績は以下の通り。

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 .167 6 26 18 3 0 0 0 3 0 2 5

四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策 7 1 0 0 0 0 2 .423 .167 .590 .000 0

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