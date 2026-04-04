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20260403 shohei ohtani(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

大谷翔平ホームラン動画まとめ｜2026年全本塁打を振り返る｜ロサンゼルス・ドジャース

大谷翔平(ロサンゼルス・ドジャース)の2026シーズンMLBでのホームラン(本塁打)動画をまとめて紹介。

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2026年シーズンのMLBでも、ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平の活躍に注目が集まっている。

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本記事では、大谷翔平の2026年全本塁打を動画で紹介する。

【一覧】大谷翔平 2026年ホームラン動画

第1号：4月4日(土)

  • 試合結果：ナショナルズ 6-13 ドジャース
  • 本塁打：3回表3ラン

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大谷翔平 2026シーズンの打者成績は？

4月4日(土)試合前時点での大谷翔平の打者成績は以下の通り。

打率試合打席打数安打二塁打三塁打本塁打塁打打点得点三振
.1676261830003025
四球死球犠打犠飛盗塁盗塁死併殺打出塁率長打率OPS得点圏失策
7100002.423.167.590.0000

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MLB2026のおすすめ視聴方法

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