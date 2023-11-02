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清水エスパルスvs大宮アルディージャの勝敗予想・WINNERオッズ・倍率は？明治安田生命J2リーグ第41節

GOAL
Takashi INUI Shimizu Niki URAKAMI Omiya(C)Getty Images
J2リーグ清水エスパルス 対 大宮アルディージャ清水エスパルス大宮アルディージャ

【J2リーグ2023 対戦情報】11月4日開催の明治安田生命J2リーグ第41節、清水エスパルスvs大宮アルディージャはスポーツくじ「WINNER」の対象試合。予想に使えるオッズ・データ・対戦情報を紹介。

2023シーズンの明治安田生命J2リーグ第41節が2023年11月4日(土)に開催。清水エスパルスと大宮アルディージャが対戦する。

▶【清水vs大宮】ドコモスポーツくじで最新試合のWINNERオッズをチェック！

同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。

清水vs大宮のWINNER予想オッズは？

■ホーム勝利［清水］・アウェイ勝利［大宮］

販売期限:2023/11/4(土)13:50

以下に続く
清水勝利オッズ 予想スコア大宮勝利オッズ
5.3倍1-09.7倍
4.1倍2-0 17.0倍
5.0倍2-1 8.3倍
5.2倍3-0 30.0倍
6.4倍3-1 26.7倍
10.8倍3-2 12.0倍
5.3倍その他の勝利 25.3倍

■引き分け

予想スコアオッズ
0-0 12.5倍
1-1 9.2倍
2-2 21.5倍
その他の引き分け 24.7倍

※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/11/2(木)10:59時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック

清水vs大宮｜対戦カード・試合情報

  • 試合日程：2023年11月4日（土）14:00キックオフ
  • 大会：明治安田生命J2リーグ　第41節
  • カード：清水エスパルス vs 大宮アルディージャ
  • 会場：IAIスタジアム日本平
  • 放送・配信：DAZN

※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。