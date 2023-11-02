2023シーズンの明治安田生命J2リーグ第41節が2023年11月4日(土)に開催。清水エスパルスと大宮アルディージャが対戦する。
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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。
清水vs大宮のWINNER予想オッズは？
■ホーム勝利［清水］・アウェイ勝利［大宮］
販売期限:2023/11/4(土)13:50
以下に続く
|清水勝利オッズ
|予想スコア
|大宮勝利オッズ
|5.3倍
|1-0
|9.7倍
|4.1倍
|2-0
|17.0倍
|5.0倍
|2-1
|8.3倍
|5.2倍
|3-0
|30.0倍
|6.4倍
|3-1
|26.7倍
|10.8倍
|3-2
|12.0倍
|5.3倍
|その他の勝利
|25.3倍
■引き分け
※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/11/2(木)10:59時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック
清水vs大宮｜対戦カード・試合情報
- 試合日程：2023年11月4日（土）14:00キックオフ
- 大会：明治安田生命J2リーグ 第41節
- カード：清水エスパルス vs 大宮アルディージャ
- 会場：IAIスタジアム日本平
- 放送・配信：DAZN
※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。