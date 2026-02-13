Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logo清水エスパルス
IAI Stadium Nihondaira
team-logo京都サンガF.C.
Watch it on DMM×DAZNホーダイWatch it on テレビ静岡
GOAL

【2月14日】清水エスパルスvs京都サンガF.C.の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第2節

【J1 2026放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第2節、清水エスパルス対京都サンガF.C.の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第2節のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

先着40,000名限定キャンペーン実施中

DMM×DAZNホーダイ

「DMM×DAZNホーダイ」ならDAZN月額プラン最安値！

2026/5/8までに加入＆翌月継続で先着40,000名にPayPay1,390ptプレゼント！

※キャンペーンは諸条件により終了・変更・対象外となる場合あり

先着40,000名限定

PayPayポイント付与キャンペーン実施中

今すぐ登録

2026年2月14日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第2節で、清水エスパルスと京都サンガF.C.が対戦する。

【先着40,000名限定】今ならPayPayポイント1,390ptプレゼント！月額最安値のDMM×DAZNホーダイに登録キャンペーンはこちら

本記事では、清水エスパルスvs京都サンガF.C.の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

清水エスパルスvs京都サンガF.C.｜試合日程・キックオフ時間

清水エスパルスvs京都サンガF.C.は、2月14日(土)に清水のホーム、IAIスタジアム日本平で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第2節
  • 日時：2026年2月14日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：清水エスパルスvs京都サンガF.C.
  • 会場：IAIスタジアム日本平

【先着40,000名限定】今ならPayPayポイント1,390ptプレゼント！月額最安値のDMM×DAZNホーダイに登録キャンペーンはこちら

清水エスパルスvs京都サンガF.C.｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第2節の清水エスパルスvs京都サンガF.C.は、地上波では『テレビ静岡』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【先着40,000名限定】今ならPayPayポイント1,390ptプレゼント！月額最安値のDMM×DAZNホーダイに登録キャンペーンはこちら

清水エスパルスvs京都サンガF.C.のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM DAZN hodai plan campaign 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【先着40,000名限定】今ならPayPayポイント1,390ptプレゼント！月額最安値のDMM×DAZNホーダイに登録キャンペーンはこちら

清水エスパルスvs京都サンガF.C. チーム情報

清水エスパルス vs 京都サンガF.C. スタメン

清水エスパルスHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-1-2-3

Home team crestKSF
1
沖悠哉
39
日髙華杜
51
住吉ジェラニレショーン
15
本多勇喜
28
吉田豊
10
マテウス・ブエノ
23
千葉寛汰
81
小塚和季
49
北川航也
7
カピシャーバ
9
オ・セフン
1
太田岳志
2
福田心之助
5
アピアタウィア久
22
須貝英大
50
鈴木義宜
32
齊藤未月
6
ジョアン・ペドロ
16
平岡大陽
9
ラファエル・エリアス
11
マルコ・トゥーリオ
77
新井晴樹

4-1-2-3

KSFAway team crest

SSP
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 吉田孝行

KSF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 曺貴裁

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SSP
-直近成績

ゴールを許す
3/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

KSF
-直近成績

ゴールを許す
5/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SSP

直近の 5 試合

KSF

2

勝利

0

引分け

3

勝利

4

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

順位表

0