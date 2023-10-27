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清水エスパルスvsロアッソ熊本の勝敗予想・WINNERオッズ・倍率は？明治安田生命J2リーグ第40節

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MP_nakayama_shimizu vs kuroki_kumamoto_winner(C)Getty Images
J1リーグサンフレッチェ広島 対 FC東京サンフレッチェ広島FC東京

【J2リーグ2023 対戦情報】10月28日開催の明治安田生命J2リーグ第40節、清水エスパルスvsロアッソ熊本はスポーツくじ「WINNER」の対象試合。予想に使えるオッズ・データ・対戦情報を紹介。

2023シーズンの明治安田生命J2リーグ第40節が2023年10月28日（土)に開催。清水エスパルスとロアッソ熊本が対戦する。

▶【清水vs熊本】ドコモスポーツくじで最新試合のWINNERオッズをチェック！

同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。

清水vs熊本のWINNER予想オッズは？

■ホーム勝利［清水］・アウェイ勝利［熊本］

販売期限:2023/10/28(土)12:50

以下に続く
清水勝利オッズ 予想スコア熊本勝利オッズ
4.8倍1-010.6倍
3.2倍 2-0 17.0倍
5.1倍 2-1 15.2倍
4.8倍 3-0 32.8倍
6.1倍 3-1 21.6倍
17.3倍 3-2 28.5倍
3.6倍 その他の勝利 34.0倍

■引き分け

予想スコアオッズ
0-0 13.4倍
1-1 10.8倍
2-2 23.9倍
その他の引き分け 35.4倍

※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/10/26(木)20:06時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック

清水vs熊本｜対戦カード・試合情報

  • 試合日程：2023年10月28日（土）13:00キックオフ
  • 大会：明治安田生命J2リーグ　第40節
  • カード：清水エスパルス vs ロアッソ熊本
  • 会場：IAIスタジアム日本平
  • 放送・配信：DAZN／静岡第一テレビ

※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。