2023シーズンの明治安田生命J2リーグ第40節が2023年10月28日（土)に開催。清水エスパルスとロアッソ熊本が対戦する。
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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。
清水vs熊本のWINNER予想オッズは？
■ホーム勝利［清水］・アウェイ勝利［熊本］
販売期限:2023/10/28(土)12:50
以下に続く
|清水勝利オッズ
|予想スコア
|熊本勝利オッズ
|4.8倍
|1-0
|10.6倍
|3.2倍
|2-0
|17.0倍
|5.1倍
|2-1
|15.2倍
|4.8倍
|3-0
|32.8倍
|6.1倍
|3-1
|21.6倍
|17.3倍
|3-2
|28.5倍
|3.6倍
|その他の勝利
|34.0倍
■引き分け
※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/10/26(木)20:06時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック
清水vs熊本｜対戦カード・試合情報
- 試合日程：2023年10月28日（土）13:00キックオフ
- 大会：明治安田生命J2リーグ 第40節
- カード：清水エスパルス vs ロアッソ熊本
- 会場：IAIスタジアム日本平
- 放送・配信：DAZN／静岡第一テレビ
※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。