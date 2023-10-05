2023シーズンの明治安田生命J2リーグ第38節が2023年10月7日（土)に開催。清水エスパルスとジュビロ磐田が対戦する。
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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。
清水vs磐田のWINNER予想オッズは？
■ホーム勝利［清水］・アウェイ勝利［磐田］
販売期限:2023/10/7(土)13:50
以下に続く
|清水勝利オッズ
|予想スコア
|磐田勝利オッズ
|5.1倍
|1-0
|6.8倍
|6.2倍
|2-0
|8.8倍
|5.1倍
|2-1
|6.7倍
|12.5倍
|3-0
|16.9倍
|9.2倍
|3-1
|13.5倍
|13.9倍
|3-2
|15.3倍
|13.9倍
|その他の勝利
|19.0倍
■引き分け
※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/10/5(木)21:11時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック
清水vs磐田｜対戦カード・試合情報
- 試合日程：2023年10月7日（土）14:00キックオフ
- 大会：明治安田生命J2リーグ 第38節
- カード：清水エスパルス vs ジュビロ磐田
- 会場：IAIスタジアム日本平
- 放送・配信：DAZN／NHK静岡
※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。