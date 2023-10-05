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清水エスパルスvsジュビロ磐田の勝敗予想・WINNERオッズ・倍率は？明治安田生命J2リーグ第38節

GOAL
MP_Takashi Inui_Shimizu vs Hiroki Yamada_Iwata(C)Getty Images
J2リーグ清水エスパルス 対 ジュビロ磐田清水エスパルスジュビロ磐田

【静岡ダービー 対戦情報】10月7日開催の明治安田生命J2リーグ第38節、清水エスパルスvsジュビロ磐田はスポーツくじ「WINNER」の対象試合。予想に使えるオッズ・データ・対戦情報を紹介。

2023シーズンの明治安田生命J2リーグ第38節が2023年10月7日（土)に開催。清水エスパルスとジュビロ磐田が対戦する。

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同試合はスポーツくじ『WINNER』の1試合予想対象試合となる。

清水vs磐田のWINNER予想オッズは？

■ホーム勝利［清水］・アウェイ勝利［磐田］

販売期限:2023/10/7(土)13:50

以下に続く
清水勝利オッズ 予想スコア磐田勝利オッズ
5.1倍1-06.8倍
6.2倍 2-0 8.8倍
5.1倍 2-1 6.7倍
12.5倍 3-0 16.9倍
9.2倍 3-1 13.5倍
13.9倍 3-2 15.3倍
13.9倍 その他の勝利 19.0倍

■引き分け

予想スコアオッズ
0-0 6.9倍
1-1 6.0倍
2-2 9.1倍
その他の引き分け 23.5倍

※90分の試合結果を予想／1口200円×オッズが払戻金額
※2023/10/5(木)21:11時点
※オッズは変動します。最新のオッズはドコモスポーツくじでチェック

清水vs磐田｜対戦カード・試合情報

  • 試合日程：2023年10月7日（土）14:00キックオフ
  • 大会：明治安田生命J2リーグ　第38節
  • カード：清水エスパルス vs ジュビロ磐田
  • 会場：IAIスタジアム日本平
  • 放送・配信：DAZN／NHK静岡

※試合は中止・または延期となる可能性があります。最新の日程はJリーグ公式サイトをご覧ください。
※19歳未満の方のスポーツくじ購入や譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取ることはできません。19歳未満と知りながら販売した場合には、罰則が科せられます。