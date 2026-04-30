2025-26シーズンのUFFAヨーロッパカンファレンスリーグは、準決勝1stレグが日本時間5月1日(金)に開催。ウクライナのシャフタール・ドネツクと、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが対戦する。

本記事では、シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝1stレグのシャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスは、ポーランドにある「シネリゼ・アリーナ・クラクフ」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝1stレグ

日程：2026年5月1日(金)4:00キックオフ／日本時間

カード：シャフタール・ドネツク vs クリスタル・パレス

会場：シネリゼ・アリーナ・クラクフ

シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ、シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパカンファレンスリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレス チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表