2025-26シーズンのUFFAヨーロッパカンファレンスリーグは、準決勝1stレグが日本時間5月1日(金)に開催。ウクライナのシャフタール・ドネツクと、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが対戦する。
本記事では、シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスの試合スケジュール・開始時間
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝1stレグのシャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスは、ポーランドにある「シネリゼ・アリーナ・クラクフ」で開催される。
- 大会：UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝1stレグ
- 日程：2026年5月1日(金)4:00キックオフ／日本時間
- カード：シャフタール・ドネツク vs クリスタル・パレス
- 会場：シネリゼ・アリーナ・クラクフ
シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ、シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
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ヨーロッパカンファレンスリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
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