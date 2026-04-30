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ヨーロッパカンファレンス・リーグ
team-logoシャフタール・ドネツク
Stadion Miejski im. Henryka Reymana
team-logoクリスタル・パレス
シャフタールvsクリスタル・パレスはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【5月1日】シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパカンファレンスリーグ2025-26準決勝1stレグ

ヨーロッパカンファレンス・リーグ
シャフタール・ドネツク 対 クリスタル・パレス
シャフタール・ドネツク
クリスタル・パレス
鎌田大地

【欧州ECL 放送予定】5月1日開催のヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)2025-26準決勝1stレグ、シャフタール・ドネツク対クリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAヨーロッパカンファレンスリーグは、準決勝1stレグが日本時間5月1日(金)に開催。ウクライナのシャフタール・ドネツクと、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが対戦する。

【シャフタール・ドネツクvsC・パレスを配信】ECLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスの試合スケジュール・開始時間

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝1stレグのシャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスは、ポーランドにある「シネリゼ・アリーナ・クラクフ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ準決勝1stレグ
  • 日程：2026年5月1日(金)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：シャフタール・ドネツク vs クリスタル・パレス
  • 会場：シネリゼ・アリーナ・クラクフ

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シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ、シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレスの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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ヨーロッパカンファレンスリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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シャフタール・ドネツクvsクリスタル・パレス チーム情報

シャフタール・ドネツク vs クリスタル・パレス 予想スタメン

シャフタール・ドネツクHome team crest

4-1-4-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestCRY
31
ドミトロ・リズニク
17
ヴィニシウス・トビアス
5
ヴァレリー・ボンダー
22
ミコラ・マトビエンコ
13
ペドリーニョ
30
A. Santana
6
M. Gomes
11
Newerton
14
Isaque
27
オレー・オチェレトコ
19
Kaua Elias
1
ディーン・ヘンダーソン
23
ジェイディー・カンヴォ
26
クリス・リチャーズ
5
マクサンス・ラクロワ
2
ダニエル・ムニョス
18
鎌田大地
7
イスマイラ・サール
24
ボルナ・ソサ
10
ジェレミ・ピノ
20
アダム・ウォートン
14
ジャン＝フィリップ・マテタ

3-4-2-1

CRYAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルダトゥラン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オリヴァー・グラスナー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

SHK
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

CRY
-直近成績

ゴールを許す
7/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表